Vorfreude auf Filmstar

Sharon Stone: Star-Flair, IQ-Test und Schaumrollen

Adabei Österreich
07.02.2026 05:30
Am Dienstag bereits wird Sharon Stone durch die Schaumrollenfabrik von Karl Guschlbauer ...
Am Dienstag bereits wird Sharon Stone durch die Schaumrollenfabrik von Karl Guschlbauer flanieren.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Presley Ann)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

„Basic Instinct“-Ikone Sharon Stone ist im Anflug auf Österreich. Von der Süßwarenfabrik geht es für sie zum Staatsball: Wer sich darauf sehr freut.

Bereits einige Jahre sind durchs (Ball)Land gezogen, seit US-Schauspielerin Sharon Stone das letzte Mal in Österreich war. Gastgeber damals war Gery Keszler, der Life Ball-Vater und Organisator der Mega-Charity. Er lotste den „Basic Instinct“-Superstar dafür 2006 und 2007 nach Wien.

Hochbegabter Filmstar
„Die Gespräche mit der Frau waren immer toll. Sie ist unglaublich intelligent (Anm.: Sharon Stone gilt mit einem Intelligenzquotienten von 154 als hochbegabt) und ich bin schon sehr gespannt, wie es sein wird, wenn wir uns wieder begegnen werden“, so Keszler beim Plausch mit ADABEI über einen Treff mit der 67-jährigen Filmdiva im Zuge, oder direkt beim Ball der Bälle.

Man kennt und schätzt sich aus früheren Zeiten: Stone und Gery Keszler
Man kennt und schätzt sich aus früheren Zeiten: Stone und Gery Keszler(Bild: Andreas Tischler)
Alfons Haider wird die Pressekonferenz mit Stone moderieren. Er ist bestens vorbereitet.
Alfons Haider wird die Pressekonferenz mit Stone moderieren. Er ist bestens vorbereitet.(Bild: Peter Tomschi)

Vorbereitung ist alles!
Doch wie Insider wissen, kann die Stone auch ganz anders. Nämlich ab dem Zeitpunkt, an dem sie sich, nennen wir es mal vornehm, intellektuell „unterfordert“ fühlt. Da kann es schon mal passieren, dass sie nicht nur das Thema, sondern genauso rasch auch den Gesprächspartner wechselt. Also heißt es für Guschlbauer und Haider, sich ordentlich auf den Gast vorzubereiten – Gage hin oder her.

Waltraud und Karl Guschlbauer in großer Vorfreude auf ihren Opernballgast Sharon Stone
Waltraud und Karl Guschlbauer in großer Vorfreude auf ihren Opernballgast Sharon Stone(Bild: Markus Wenzel)

Ihr Geld sind sie beide wert. Haider (er wird nicht beim Opernball antanzen) hat sich besonders gut auf die Gegebenheiten in St. Willibald eingestellt. „Ja, ich habe sogar recherchiert, was Schaumrolle auf Englisch heißt.“ Und? „Cream Trumpet“ (zu Deutsch: Schaumtrompete). Na, dann ...

