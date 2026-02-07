Sharon Stone: Star-Flair, IQ-Test und Schaumrollen

„Basic Instinct“-Ikone Sharon Stone ist im Anflug auf Österreich. Von der Süßwarenfabrik geht es für sie zum Staatsball: Wer sich darauf sehr freut.
Bereits einige Jahre sind durchs (Ball)Land gezogen, seit US-Schauspielerin Sharon Stone das letzte Mal in Österreich war. Gastgeber damals war Gery Keszler, der Life Ball-Vater und Organisator der Mega-Charity. Er lotste den „Basic Instinct“-Superstar dafür 2006 und 2007 nach Wien.
Hochbegabter Filmstar
„Die Gespräche mit der Frau waren immer toll. Sie ist unglaublich intelligent (Anm.: Sharon Stone gilt mit einem Intelligenzquotienten von 154 als hochbegabt) und ich bin schon sehr gespannt, wie es sein wird, wenn wir uns wieder begegnen werden“, so Keszler beim Plausch mit ADABEI über einen Treff mit der 67-jährigen Filmdiva im Zuge, oder direkt beim Ball der Bälle.
Vorbereitung ist alles!
Doch wie Insider wissen, kann die Stone auch ganz anders. Nämlich ab dem Zeitpunkt, an dem sie sich, nennen wir es mal vornehm, intellektuell „unterfordert“ fühlt. Da kann es schon mal passieren, dass sie nicht nur das Thema, sondern genauso rasch auch den Gesprächspartner wechselt. Also heißt es für Guschlbauer und Haider, sich ordentlich auf den Gast vorzubereiten – Gage hin oder her.
Ihr Geld sind sie beide wert. Haider (er wird nicht beim Opernball antanzen) hat sich besonders gut auf die Gegebenheiten in St. Willibald eingestellt. „Ja, ich habe sogar recherchiert, was Schaumrolle auf Englisch heißt.“ Und? „Cream Trumpet“ (zu Deutsch: Schaumtrompete). Na, dann ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.