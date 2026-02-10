Vorteilswelt
Nach Gold-Sprung flossen bei Moderatorin Tränen

Olympia
10.02.2026 06:50
Philipp Raimunds Olympiasieg lösten auch bei ARD-Moderatorin Lea Wagner große Emotionen aus.
Philipp Raimunds Olympiasieg lösten auch bei ARD-Moderatorin Lea Wagner große Emotionen aus.(Bild: AP/AP Photo/Evgeniy Maloletka, ARD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit seinem Olympiasieg auf der Normalschanze löste Skispringer Philipp Raimund große Emotionen aus. Auch bei der deutschen Moderatorin Lea Wagner ...

Während Österreichs Adler am Montag leer ausgegangen waren, war der Deutsche Raimund überraschend zur Goldmedaille gesprungen und entfachte damit große Euphorie in seinem Heimatland.

Lesen Sie auch:
Stephan Embacher ist als bester Österreicher letztlich auf dem 7. Platz gelandet …
Frust im Normalbewerb
ÖSV-Adler enttäuschen ++ Embacher als Bester 7.
09.02.2026

Auch Wagner, die den Bewerb für die ARD moderierte, wurde von ihren Gefühlen übermannt. Live im TV flossen bei der 31-Jährigen die Freudentränen. „Das ist ihm so zu gönnen. Ich hatte gerade ein Bild vor Augen. Wie Philipp Raimund nach der Vierschanzentournee ja so erkältet war. Da konnte er kaum sprechen. Da hatte er eigentlich auch schon gute Chancen, wurde dann leider hinten raus schlechter, weil er auch krank war. Und dann hat er uns angeguckt und hat mit seiner krächzenden Stimme gesagt: ’Es gibt ja noch ein Highlight, es gibt ja noch Olympia’. Und jetzt macht er das“, freute sich Wagner mit Raimund mit.

