Nach Gold-Sprung flossen bei Moderatorin Tränen

Auch Wagner, die den Bewerb für die ARD moderierte, wurde von ihren Gefühlen übermannt. Live im TV flossen bei der 31-Jährigen die Freudentränen. „Das ist ihm so zu gönnen. Ich hatte gerade ein Bild vor Augen. Wie Philipp Raimund nach der Vierschanzentournee ja so erkältet war. Da konnte er kaum sprechen. Da hatte er eigentlich auch schon gute Chancen, wurde dann leider hinten raus schlechter, weil er auch krank war. Und dann hat er uns angeguckt und hat mit seiner krächzenden Stimme gesagt: ’Es gibt ja noch ein Highlight, es gibt ja noch Olympia’. Und jetzt macht er das“, freute sich Wagner mit Raimund mit.