„Am Ende müssen alle wieder gut heimkommen!“

Und wer mit Lisi in den winterlichen Bergen unterwegs ist, merkt schnell: Ihr geht es nicht um Ego oder spektakuläre Kamerafahrten. Sondern um ehrliche Einschätzung, saubere Planung – und darum, dass alle am Ende wieder gesund im Tal ankommen. „Unfälle sind immer dramatisch. Unser oberstes Gebot ist, dass wir am Ende des Tages alle beim Kaffee oder Bier zusammensitzen“, sagt sie.