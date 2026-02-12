Vorteilswelt
„Am Ende müssen alle wieder gut heimkommen!“

Bergkrone
12.02.2026 06:11
Freeride-Profi Silvia Moser zeigt vor, wie man flott durch den Tiefschnee fährt.
Freeride-Profi Silvia Moser zeigt vor, wie man flott durch den Tiefschnee fährt.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Die Arc’teryx Freeride Academy zieht seit Jahren Freerider aus aller Welt nach St. Anton am Arlberg. Und mittendrin: Lisi Steurer. Eine der wenigen Bergführerinnen Österreichs – und eine, die zeigt, dass es beim Freeriden längst um mehr geht als nur um tiefen Pulverschnee, spektakuläre Lines und schnelle Likes.

Die Osttirolerin Lisi Steurer gehört zu jenen Guides, die den Teilnehmern der Academy nicht nur Abfahrten zeigen, sondern den Arlberg erklären. Seine Möglichkeiten. Seine Gefahren. Und seine besondere Magie. Genau das macht die Freeride Academy so besonders: Die kanadische Outdoor-Marke will hier nicht einfach Produkte präsentieren – sie will Wissen weitergeben.

„Der Unterschied zu klassischen Angeboten liegt hier im Erlebnis“, sagt Lisi. Skitouren mit Liftunterstützung, kurze Aufstiege, lange Abfahrten – etwa 400 Höhenmeter hinauf, mehr als 1300 hinunter. Und mittendrin: Athleten, Profiskifahrer, Fotografen und Filmemacher. Etwa die sympathische italienische Freeride-Athletin Silvia Moser, die nicht nur vormacht, wie man fährt, sondern auch, wie Entscheidungen entstehen.

Bergführerin Lisi Steurer kennt das Arlberg-Gebiet in- und auswändig.
Bergführerin Lisi Steurer kennt das Arlberg-Gebiet in- und auswändig.(Bild: Hannes Wallner)
Die Osttiroleirn Lisi Steurer führt seit zwei Jahrzehnten Gäste durch die Bergwelt.
Die Osttiroleirn Lisi Steurer führt seit zwei Jahrzehnten Gäste durch die Bergwelt.(Bild: Hannes Wallner)

„Die Teilnehmer sind mit Leuten unterwegs, die sie sonst nur aus Videos kennen. Sie sehen, wie Lines entstehen – und wie Freeride-Filme produziert werden“, so die Osttirolerin. Das Ganze wird geteilt, geliked, weitergetragen. Freeriden wird zu einem Community-Erlebnis.

Dass der Arlberg bis heute zu den weltweiten Freeride-Referenzen zählt, überrascht die 45-jährige Bergführerin nicht. „Schneesicher, großartige Abfahrten – und eine Infrastruktur, die ihresgleichen sucht.“ Skibusse im Minutentakt, Lifte, Hütten, Varianten ohne Ende. „Das ist ein Luxus, den man oft erst merkt, wenn man einmal woanders war.“

Und  wer mit Lisi in den winterlichen Bergen unterwegs ist, merkt schnell: Ihr geht es nicht um Ego oder spektakuläre Kamerafahrten. Sondern um ehrliche Einschätzung, saubere Planung – und darum, dass alle am Ende wieder gesund im Tal ankommen. „Unfälle sind immer dramatisch. Unser oberstes Gebot ist, dass wir am Ende des Tages alle beim Kaffee oder Bier zusammensitzen“, sagt sie.

Einen zentralen Part der Academy ist deshalb die Sicherheit. Der Tiroler Bergführer Chris Riepl lehrt im Gelände Lawinenkunde, Risikoeinschätzung und richtiges Verhalten im Ernstfall vermittelt. Theorie, Praxis, Szenarien – nicht belehrend, sondern realitätsnah. „Gerade der heurige Winter ist außergewöhnlich, denn noch nie hatten wir eine so lange Zeit eine derart angespannte Lawinensituation.“

Lawinenkunde ist ein wichtiger Teil der Arc‘teryx Freeride Academy
Lawinenkunde ist ein wichtiger Teil der Arc‘teryx Freeride Academy(Bild: Hannes Wallner)
Bergführer Chris Riepl.
Bergführer Chris Riepl.(Bild: Hannes Wallner)
Arc‘teryx-Händler Pascal Bommel bei der Feinsuche mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS).
Arc‘teryx-Händler Pascal Bommel bei der Feinsuche mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS).(Bild: Hannes Wallner)
Pascal Bommel und Steve Brunzel sind von der Freeride Academy begeistert.
Pascal Bommel und Steve Brunzel sind von der Freeride Academy begeistert.(Bild: Hannes Wallner)

„Einfach großartige Freeride-Erlebnisse“
Was das bei den Teilnehmern der Arc‘teryx Academy auslöst, bringt der Tiefschnee-begeisterte Deutsche Tilmann Jaeger auf den Punkt: „Einfach großartige Freeride-Erlebnisse. Du lernst unglaublich viel – nicht nur übers Fahren, sondern übers Denken im Gelände.“

Auch für Händler ist die Academy mehr als ein Schaulaufen. Pascal Bommel vom Berliner Arc‘teryx-Händler TACWRK:  „Hier trifft man die Anwender, die Bergführer, die Profis. Das ist für uns extrem wichtig. Community, Austausch, Nähe zu den Kunden – genau darum geht es.“

Sein Kollege Steve Brunzel sieht das ähnlich: „Als Händler muss man ganz genau wissen, was ein Produkt kann und wo seine Grenzen liegen.“ 

Feingefühl als Führungsqualität
Seit fast zwei Jahrzehnten ist Lisi Steurer eine der wenigen Bergführerinnen Österreichs. Der Frauenanteil liegt bei gerade einmal rund drei Prozent. Viel hat sich seither verbessert: bessere Ausrüstung, mehr Information, ein bunteres Publikum. „Früher war die Skitour oft eine Männergruppe mit einer Frau dabei. Heute gehen Frauen gemeinsam los, selbstbewusst.“

Was es weiterhin im Alpinismus brauche, seien weibliche Vorbilder – gerade in Führungsrollen. „Nicht schneller, höher, weiter ist entscheidend, sondern Umsicht, Geduld und Gespür für Menschen.“

Dass Lisi dieses Gespür hat, kommt nicht von ungefähr. Die Lienzerin ist nicht nur Bergführerin und Ausbildnerin, sondern auch Mama der fünfjährigen Heidi. „Du lernst automatisch, genauer hinzuschauen. Wer müde ist, wer unsicher wirkt, wer heute einen schlechten Tag hat – das hilft mir im Gelände extrem.“

Die winterliche Bergwelt des Arlbergs ist einfach spektakulär.
Die winterliche Bergwelt des Arlbergs ist einfach spektakulär.(Bild: Hannes Wallner)
Mit Liftunterstützung und kurzen Aufstiegen mit Tourenskiern erreicht man grandiose Abfahrten.
Mit Liftunterstützung und kurzen Aufstiegen mit Tourenskiern erreicht man grandiose Abfahrten.(Bild: Hannes Wallner)
Die Arc‘teryx Academy bietet den Gästen, die aus der ganzen Welt dafür an den Arlberg reisen, ...
Die Arc‘teryx Academy bietet den Gästen, die aus der ganzen Welt dafür an den Arlberg reisen, unvergessliche Erlebnisse.(Bild: Hannes Wallner)
Der Gipfel ist erreicht.
Der Gipfel ist erreicht.(Bild: Hannes Wallner)
Profi-Tipps von Freeride-Profi Silvia Moser aus Cortina (Italien).
Profi-Tipps von Freeride-Profi Silvia Moser aus Cortina (Italien).(Bild: Hannes Wallner)
Einfach spektakulär.
Einfach spektakulär.(Bild: Hannes Wallner)
... und dann staubt der Pulverschnee.
... und dann staubt der Pulverschnee.(Bild: Hannes Wallner)

Österreich als Guide-Hotspot
Österreich ist heute ein weltweiter Hotspot für Bergführer und Top-Guides, sagt Lisi. Nachfrage, Gelände, Infrastruktur – alles komme zusammen. Internationale Gäste schätzen kurze Zustiege, alpine Dichte und die Hüttenkultur. „Viele sind überwältigt – vom Sonnenuntergang auf der Terrasse bis zum Frühstück am Gipfel.“

Was sie oft unterschätzen: den Andrang. „Genau hier braucht es Bergführer, die wissen, wo noch Platz ist.“

Lisis wichtigster Rat an alle, die dem perfekten Schnee nachjagen? „Flexibel bleiben.“ Der Schnee wird lokaler, unberechenbarer. Fixe Programme sind passé. „Wir entscheiden oft erst kurzfristig, wo wir hingehen. Hirn einschalten, Sicherheit priorisieren – und akzeptieren, dass Perfektion nicht planbar ist.“ 

Abends feiert die Freeride-Community mitten in St. Anton.
Abends feiert die Freeride-Community mitten in St. Anton.(Bild: Hannes Wallner)
DJ‘s sorgen für Stimmung, während man seine Erlebnisse mit Gleichgesinnten teilt.
DJ‘s sorgen für Stimmung, während man seine Erlebnisse mit Gleichgesinnten teilt.(Bild: Hannes Wallner)
Oder man besucht die Filmnacht oder lauscht den Profis auf der Bühne zu.
Oder man besucht die Filmnacht oder lauscht den Profis auf der Bühne zu.(Bild: Hannes Wallner)

Denn am Ende des Tages zählt nur eines - dass alle wieder unten ankommen.

