Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

60 Minuten im Einsatz

Lens klettert bei Baidoo-Comeback zurück an Spitze

Fußball International
07.02.2026 19:02
Samson Baidoo wurde in der 60. Minute ausgewechselt.
Samson Baidoo wurde in der 60. Minute ausgewechselt.(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

RC Lens ist beim Comeback von ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo vorübergehend an die Spitze der französischen Ligue 1 zurückgekehrt. 

0 Kommentare

Die Nordfranzosen landeten mit einem 3:1 am Samstag gegen Stade Rennes ihren zehnten Sieg in den jüngsten elf Ligaspielen und liegen vorerst einen Zähler vor Serienmeister Paris Saint-Germain. Der Champions-League-Sieger empfängt erst am Sonntagabend (20.45 Uhr) im Schlager der Runde Olympique Marseille.

Baidoo wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Der 21-Jährige hatte knapp drei Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und dadurch zwei Partien verpasst – darunter ein 1:3 in Marseille, mit dem das Überraschungsteam der Saison seine Spitzenposition verloren hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
130.547 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
109.506 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
94.358 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Fußball International
60 Minuten im Einsatz
Lens klettert bei Baidoo-Comeback zurück an Spitze
Deutsche Bundesliga
LIVE: Mönchengladbach gegen Leverkusen
La Liga
Der FC Barcelona lässt Mallorca keine Chance
Premier League
Arsenal baut die Spitze aus, auch Verfolger siegen
Deutsche Bundesliga
Borussia Dortmund gewinnt spät gegen Wolfsburg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf