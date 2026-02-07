Lens klettert bei Baidoo-Comeback zurück an Spitze

LIVE: Lisa Eder schnuppert am Podest
Olympia-Ticker
RC Lens ist beim Comeback von ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo vorübergehend an die Spitze der französischen Ligue 1 zurückgekehrt.
Die Nordfranzosen landeten mit einem 3:1 am Samstag gegen Stade Rennes ihren zehnten Sieg in den jüngsten elf Ligaspielen und liegen vorerst einen Zähler vor Serienmeister Paris Saint-Germain. Der Champions-League-Sieger empfängt erst am Sonntagabend (20.45 Uhr) im Schlager der Runde Olympique Marseille.
Baidoo wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Der 21-Jährige hatte knapp drei Wochen wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und dadurch zwei Partien verpasst – darunter ein 1:3 in Marseille, mit dem das Überraschungsteam der Saison seine Spitzenposition verloren hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.