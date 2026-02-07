Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nun winkt Meistertitel

2:1 – Austria-Frauen gewinnen Hit gegen St. Pölten

Frauenfußball
07.02.2026 19:25
Die Viola-Girls feierten einen 2:1-Heimsieg gegen St. Pölten, sind wohl titelreif.
Die Viola-Girls feierten einen 2:1-Heimsieg gegen St. Pölten, sind wohl titelreif.(Bild: Raimund Nics)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria ist dem Premieren-Meistertitel in der Frauen-Fußball-Bundesliga einen großen Schritt näher gerückt. 

0 Kommentare

Die Truppe von Trainer Stefan Kenesei gewann am Samstag, zwei Monate nach dem Ende der Herbstsaison, den Nachtragsschlager gegen Verfolger SKN St. Pölten mit 2:1, damit auch das zweite Saisonduell mit dem Titelverteidiger und baute den Vorsprung nach 14 Partien auf sechs Punkte aus. Für die Wienerinnen war es auch eine gelungene Europacup-Generalprobe.

Am Mittwoch (12 Uhr) geht es im Viertelfinal-Hinspiel des Women‘s Europa Cup beim von Michael Steiner gecoachten tschechischen Topclub Sparta Prag um eine gute Ausgangslage für die Retourpartie eine Woche später (19.30 Uhr) in der Generali Arena. Das Selbstvertrauen könnte dafür kaum größer sein, wurde doch Österreichs Dominator der vergangenen Jahre zum bereits dritten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel bezwungen. Im Cup-Achtelfinale war es genauso ein 2:1 gewesen, im Auswärtsspiel in der Liga ein 1:0.

Nach torlosen 45 Minuten, in denen Virginia Kirchberger (18.) aufseiten der weiter unbesiegten Wienerinnen die Stange traf, bekamen die Fans in der Generali Arena noch einige Highlights zu sehen. In der 68. Minute besorgte Kirchberger nach Schöffel-Flanke endgültig die verdiente Führung. Ein Kopfball von Katharina Schiechtl (70.) nach Uka-Freistoßflanke machte den Doppelschlag perfekt. Der Anschlusstreffer von ÖFB-Teamstürmerin Carina Brunold (78.) brachte nur Resultatskosmetik. Vier Runden sind bis zur Ligateilung noch zu spielen, die nächste geht am 21./22. Februar über die Bühne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
130.547 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
109.506 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
94.358 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Frauenfußball
3. Liga Ost:
Vizemeister im Visier – Donau hat Lust auf mehr!
In die dritte Liga
Liefering verleiht 19-Jährigen an Traditionsverein
3. Liga Mitte
Kalsdorf als Zünglein an der Waage im Titelkampf
Adonis Spica
Pinzgau-Coach hat zwei Startrainer als Vorbilder
3. Liga Ost
Mission impossible? TWL Elektra will Liga halten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf