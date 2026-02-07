2:1 – Austria-Frauen gewinnen Hit gegen St. Pölten

Am Mittwoch (12 Uhr) geht es im Viertelfinal-Hinspiel des Women‘s Europa Cup beim von Michael Steiner gecoachten tschechischen Topclub Sparta Prag um eine gute Ausgangslage für die Retourpartie eine Woche später (19.30 Uhr) in der Generali Arena. Das Selbstvertrauen könnte dafür kaum größer sein, wurde doch Österreichs Dominator der vergangenen Jahre zum bereits dritten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel bezwungen. Im Cup-Achtelfinale war es genauso ein 2:1 gewesen, im Auswärtsspiel in der Liga ein 1:0.