ÖEHV-Männer unterliegen Gastgeber Norwegen 2:5

Die ÖEHV-Auswahl verlor am Samstag gegen Gastgeber Norwegen 2:5 (1:4,1:1,0:0). Nach der frühen Führung durch Bernd Wolf nach 31 Sekunden sorgten die Norweger mit vier Treffern bis zur 12. Minute für die Wende. Wolf traf im Powerplay auch zu Beginn des Mitteldrittels (22./PP2), die Gastgeber erhöhten aber schnell wieder (25.).