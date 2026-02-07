ÖEHV-Männer unterliegen Gastgeber Norwegen 2:5

LIVE: Holen unsere Skispringerinnen Medaille?
Österreichs Eishockey-Nationalteam hat den Sieg beim Dreinationen-Turnier im Rahmen des European Cup of Nations in Oslo verpasst.
Die ÖEHV-Auswahl verlor am Samstag gegen Gastgeber Norwegen 2:5 (1:4,1:1,0:0). Nach der frühen Führung durch Bernd Wolf nach 31 Sekunden sorgten die Norweger mit vier Treffern bis zur 12. Minute für die Wende. Wolf traf im Powerplay auch zu Beginn des Mitteldrittels (22./PP2), die Gastgeber erhöhten aber schnell wieder (25.).
Die mit fünf Debütanten angereiste Auswahl von Teamchef Roger Bader hatte am Vortag Ungarn mit 4:1 besiegt.
