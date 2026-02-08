Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Beim Super Bowl

„Gut, dass die NFL ein politisches Zeichen setzt“

US-Sport
08.02.2026 05:36
Sport-Staatssekretärin ist mit dem Eierlaberl bestens vertraut. In ihrem Büro hat sie auch ein ...
Sport-Staatssekretärin ist mit dem Eierlaberl bestens vertraut. In ihrem Büro hat sie auch ein Foto von Österreichs Football-Team, das 2025 den EM-Titel eroberte.(Bild: BMWKMS)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Österreichs Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) hat viele Jahre in der Faustball-Bundesliga gespielt. Sie liebt auch Achterbahnen, Bungee-Jumping - und American Football! Die Politikerin erzählt, warum die Seattle Seahawks beim Super-Bowl-Spektakel in der Nacht auf Montag eindeutig der Favorit gegen die New England Patriots sind, die Halftime-Show mit „Bad Bunny“ ein politisches Zeichen ist und ihr Herz für Quarterback-Legende Peyton Manning schlägt.

0 Kommentare

Wann haben Sie das erste Mal Super Bowl geschaut? Und wie sind Sie dazu gekommen?
Meine persönliche Premiere war die Super Bowl XLI 2007 mit einem überraschenden Sieger. Die New York Giants konnten sich damals gegen den haushohen Favoriten, die New England Patriots, durchsetzen.

Wie schnell haben Sie im Regelwerk von American Football ausgekannt?
Sehr rasch, ich hatte das Glück einen Studien-Kollegen zu haben, der mir als fanatischer Football-Fan alle Regeln erklärt hat. Die Feinheiten haben mir dann über die Jahre die Football-Experten Eschlböck und Reiterer im TV erklärt.

Im Levi´s Stadium findet in der Nacht auf Montag der Super Bowl LX statt. Für Österreichs ...
Im Levi´s Stadium findet in der Nacht auf Montag der Super Bowl LX statt. Für Österreichs Sport-Staatssekretärin sind die Seattle Seahawks der eindeutige Favorit.(Bild: AP/© 2026 Jessica Christian / S.F. Chronicle)

Was ist für Sie die Faszination an diesem Sport?
Die taktische Komponente, beispielsweise das Spiel mit der Uhr, das im Football perfektioniert wurde. Und die Tatsache, dass auch vermeintlich schon lange entschiedene Spiele sich innerhalb von Minuten drehen können.

Arbeiten Sie am nächsten Tag, wenn Sie Super Bowl schauen?
Ja, selbstverständlich. Die Play-offs schaffe ich allerdings nicht live, die schaue ich mir am Tag danach an und versuche mir das Ergebnis nicht zu spoilern.

Michaela Schmidt hat großen Respekt vor den Verdiensten von Tom Brady (links), aber ihr ...
Michaela Schmidt hat großen Respekt vor den Verdiensten von Tom Brady (links), aber ihr Football-Herz schlägt für Legende Peyton Manning (rechts).(Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Wer ist ihr persönlicher Favorit? Die New England Patriots oder die Seattle Seahawks?
Eindeutig die Seahawks! Sie haben eine grandiose Saison gespielt. Aber meine beiden Lieblingsmannschaften sind die Denver Broncos und die Green Bay Packers.

Tom Brady ist eine Legende der Patriots. Was verbinden Sie mit seiner Person?
Legendärer Quarterback und Rekordsieger, aber mein Herz schlägt für Peyton Manning!

Der puerto-ricanische Sänger „Bad Bunny“ tritt in der Halftime-Show des Super-Bowl-Spektakels ...
Der puerto-ricanische Sänger „Bad Bunny“ tritt in der Halftime-Show des Super-Bowl-Spektakels auf. Er hat sich schon häufiger öffentlich sehr eindeutig von der Politik des US-Präsidenten Donald Trump distanziert. Die NFL setzt mit seinem Auftritt damit auch ein politisches Zeichen.(Bild: AP/Brontë Wittpenn)

Die Super Bowl ist das größte Sport-Ereignis der USA. Was sagen Sie zur aktuellen politischen Situation im Land?
Viele Nachrichten, die uns aktuell aus Amerika erreichen, sind ausgesprochen besorgniserregend. Ich denke hier zum Beispiel an die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit Grönland, immer wieder kommende erratische Zollandrohungen und das brutale Vorgehen von ICE. Ich finde gut, dass die NFL mit der Halbzeit-Show ein Zeichen setzen wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
132.560 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
113.994 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
104.890 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Mehr US-Sport
Super-Bowl-Ticker
LIVE ab 0.30 Uhr: Seahawks gegen Patriots!
Beim Super Bowl
„Gut, dass die NFL ein politisches Zeichen setzt“
NBA
Detroit lässt New York im Schlagerspiel verblassen
Kurz vor Super Bowl
Rams-Quarterback Stafford erstmals MVP in NFL
Krone Plus Logo
Super Bowl in Zahlen
Mehr Notfälle wegen verschluckter Chicken-Wings

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf