„Gut, dass die NFL ein politisches Zeichen setzt“

Die Super Bowl ist das größte Sport-Ereignis der USA. Was sagen Sie zur aktuellen politischen Situation im Land?

Viele Nachrichten, die uns aktuell aus Amerika erreichen, sind ausgesprochen besorgniserregend. Ich denke hier zum Beispiel an die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit Grönland, immer wieder kommende erratische Zollandrohungen und das brutale Vorgehen von ICE. Ich finde gut, dass die NFL mit der Halbzeit-Show ein Zeichen setzen wird.