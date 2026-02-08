„Gut, dass die NFL ein politisches Zeichen setzt“

Österreichs Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) hat viele Jahre in der Faustball-Bundesliga gespielt. Sie liebt auch Achterbahnen, Bungee-Jumping - und American Football! Die Politikerin erzählt, warum die Seattle Seahawks beim Super-Bowl-Spektakel in der Nacht auf Montag eindeutig der Favorit gegen die New England Patriots sind, die Halftime-Show mit „Bad Bunny“ ein politisches Zeichen ist und ihr Herz für Quarterback-Legende Peyton Manning schlägt.
Wann haben Sie das erste Mal Super Bowl geschaut? Und wie sind Sie dazu gekommen?
Meine persönliche Premiere war die Super Bowl XLI 2007 mit einem überraschenden Sieger. Die New York Giants konnten sich damals gegen den haushohen Favoriten, die New England Patriots, durchsetzen.
Wie schnell haben Sie im Regelwerk von American Football ausgekannt?
Sehr rasch, ich hatte das Glück einen Studien-Kollegen zu haben, der mir als fanatischer Football-Fan alle Regeln erklärt hat. Die Feinheiten haben mir dann über die Jahre die Football-Experten Eschlböck und Reiterer im TV erklärt.
Was ist für Sie die Faszination an diesem Sport?
Die taktische Komponente, beispielsweise das Spiel mit der Uhr, das im Football perfektioniert wurde. Und die Tatsache, dass auch vermeintlich schon lange entschiedene Spiele sich innerhalb von Minuten drehen können.
Arbeiten Sie am nächsten Tag, wenn Sie Super Bowl schauen?
Ja, selbstverständlich. Die Play-offs schaffe ich allerdings nicht live, die schaue ich mir am Tag danach an und versuche mir das Ergebnis nicht zu spoilern.
Wer ist ihr persönlicher Favorit? Die New England Patriots oder die Seattle Seahawks?
Eindeutig die Seahawks! Sie haben eine grandiose Saison gespielt. Aber meine beiden Lieblingsmannschaften sind die Denver Broncos und die Green Bay Packers.
Tom Brady ist eine Legende der Patriots. Was verbinden Sie mit seiner Person?
Legendärer Quarterback und Rekordsieger, aber mein Herz schlägt für Peyton Manning!
Die Super Bowl ist das größte Sport-Ereignis der USA. Was sagen Sie zur aktuellen politischen Situation im Land?
Viele Nachrichten, die uns aktuell aus Amerika erreichen, sind ausgesprochen besorgniserregend. Ich denke hier zum Beispiel an die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit Grönland, immer wieder kommende erratische Zollandrohungen und das brutale Vorgehen von ICE. Ich finde gut, dass die NFL mit der Halbzeit-Show ein Zeichen setzen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.