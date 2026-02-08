Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Wo Lindsey Vonn auftritt, spielt es Hollywood

Olympia
08.02.2026 07:29
(Bild: Krone)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare

Keine Ausreden, eine präzise Analyse. „Schlussendlich zu wenig“, kommentierte Vincent Kriechmayr trocken die Nullnummer. Das Olympia-Rennen bestätigte diesen Winter. Die Schweiz und Italien teilen sich die Spitze auf, erst dann reiht sich „Vinc“ ein. Ein frustrierender Ski-Auftakt für Rot-Weiß-Rot, der den Druck auf die Speed-Damen heute in Cortina nicht geringer macht …

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: Christof Birbaumer)

Da steht ohnehin Lindsey Vonn fast alleine im Rampenlicht. Nicht einmal ein Kreuzbandriss hält die US-Diva davon ab, um eine Medaille zu kämpfen, der dritte Platz im Training lässt ihre Träume leben.

Lesen Sie auch:
Talk vor Abfahrt
Dorfmeister: Lindsey Vonn? „Vor mir war sie nicht“
08.02.2026
Wer holt heute Gold?
Olympia-Abfahrt der Damen ab 11.30 Uhr LIVE
08.02.2026
Aufregung um Posting
Arzt zweifelt – sofort kommt der Konter von Vonn
07.02.2026
Schweizer rast zu Gold
ÖSV-Abfahrer gehen bei Olympia-Spektakel leer aus
07.02.2026

Für viele Ärzte, Kolleginnen, Experten und Ex-Fahrerinnen ein gefährliches Unterfangen. „Leben am Limit“, warnt Katharina Gutensohn, Vizeweltmeisterin 1985, „ich bin einmal mit einem gerissenen Kreuzband gefahren. Ein grauenhaftes, fürchterliches Gefühl. Alles wirkt instabil, wenn man das rennmäßig betreibt, können weitere Schäden entstehen.“

Bei Vonn prallen die kritischen Einwände ab, die 41-Jährige zeigt wieder einmal, dass sie anders als die anderen ist. Eine großartige Sportlerin, die Schmerzen in Kauf nimmt, Widerstände überwindet, über Grenzen geht – und ein großer Showstar, der sich perfekt inszeniert. Wo Vonn auftritt, spielt es Hollywood. Triumphe, Tränen, Spektakel und Blitzlichtgewitter. Ikonen wie Lindsey sind für jede Sportart eine absolut unbezahlbare Aufwertung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
133.048 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
121.976 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
114.959 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Olympia
4:0-Erfolg bei Olympia
Kainberger leitete Auftaktsieg von Kanadas Frauen
Spannung bei Olympia
„Schon gewonnen“: Schreibt Vonn heute Geschichte?
„Krone“-Stopplicht
Wo Lindsey Vonn auftritt, spielt es Hollywood
Protest eingelegt
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
„Grande Dame“ Riegler
Mit 52 bei Olympia! „Bin mein eigenes Experiment“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf