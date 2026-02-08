Wo Lindsey Vonn auftritt, spielt es Hollywood

Bei Vonn prallen die kritischen Einwände ab, die 41-Jährige zeigt wieder einmal, dass sie anders als die anderen ist. Eine großartige Sportlerin, die Schmerzen in Kauf nimmt, Widerstände überwindet, über Grenzen geht – und ein großer Showstar, der sich perfekt inszeniert. Wo Vonn auftritt, spielt es Hollywood. Triumphe, Tränen, Spektakel und Blitzlichtgewitter. Ikonen wie Lindsey sind für jede Sportart eine absolut unbezahlbare Aufwertung.