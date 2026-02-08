Wo Lindsey Vonn auftritt, spielt es Hollywood

Keine Ausreden, eine präzise Analyse. „Schlussendlich zu wenig“, kommentierte Vincent Kriechmayr trocken die Nullnummer. Das Olympia-Rennen bestätigte diesen Winter. Die Schweiz und Italien teilen sich die Spitze auf, erst dann reiht sich „Vinc“ ein. Ein frustrierender Ski-Auftakt für Rot-Weiß-Rot, der den Druck auf die Speed-Damen heute in Cortina nicht geringer macht …
Da steht ohnehin Lindsey Vonn fast alleine im Rampenlicht. Nicht einmal ein Kreuzbandriss hält die US-Diva davon ab, um eine Medaille zu kämpfen, der dritte Platz im Training lässt ihre Träume leben.
Für viele Ärzte, Kolleginnen, Experten und Ex-Fahrerinnen ein gefährliches Unterfangen. „Leben am Limit“, warnt Katharina Gutensohn, Vizeweltmeisterin 1985, „ich bin einmal mit einem gerissenen Kreuzband gefahren. Ein grauenhaftes, fürchterliches Gefühl. Alles wirkt instabil, wenn man das rennmäßig betreibt, können weitere Schäden entstehen.“
Bei Vonn prallen die kritischen Einwände ab, die 41-Jährige zeigt wieder einmal, dass sie anders als die anderen ist. Eine großartige Sportlerin, die Schmerzen in Kauf nimmt, Widerstände überwindet, über Grenzen geht – und ein großer Showstar, der sich perfekt inszeniert. Wo Vonn auftritt, spielt es Hollywood. Triumphe, Tränen, Spektakel und Blitzlichtgewitter. Ikonen wie Lindsey sind für jede Sportart eine absolut unbezahlbare Aufwertung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.