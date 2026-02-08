Nach schlimmer Unfallserie: Handbremsen für Rodeln

Mittelschwere Bedingungen

Dass die Rodler beinahe an derselben Stelle von der Bahn abkamen, könne man sich nicht erklären: „Es hatte an diesem Tag null bis ein Grad, der Schnee war hart, aber es war nicht eisig“, fasst Kleinhofer zusammen. Die Unfallkurve wäre nicht gefährlicher als andere: „Die Rodelstrecke ist als mittelschwer einzustufen und mit 1,8 Kilometer relativ lang.“ Neue Warnschilder oder Netze anzubringen, hätte man sich „natürlich überlegt“ – nur: „Dann müsste man wirklich vor jeder Kurve eine Tafel aufstellen.“