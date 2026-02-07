Österreicher leisten ihren Beitrag zum Budget

Im vergangenen Jahr hat der Staat beispielsweise erstmals über 40 Milliarden Euro alleine aus der Umsatzsteuer eingenommen. Das sind ganze 10 Milliarden Euro mehr als noch im Jahr 2019. Ähnlich hoch ist der Anstieg im Bereich der Lohnsteuer. Die Beschäftigten führten hier satte 37,8 Milliarden Euro an den Fikus ab – ein Rekordwert und ein Plus von einem Drittel seit dem Jahr 2019. Das ist umso bemerkenswerter, weil man doch 2022 die kalte Progression (teilweise) abgeschafft hat. Mit knapp 12 Milliarden Euro deutlich höher als noch 2019 ist ebenfalls die Körperschaftssteuer. Und auch die hohe Sparquote freut den Finanzminister. Beachtliche 6,7 Milliarden Euro (mehr als eine Verdoppelung zu 2019) kassierte er an Kapitalertragsteuer (KESt) ein.