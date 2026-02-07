Liebe Geschäftstreibende und Unternehmer! Belobigen Sie in Zukunft keinesfalls mehr Ihre Mitarbeiter. Ein kleines Dankeschön, z. B. an den Geburtstag denken, runde Arbeitsjahre würdigen, kann Ihnen glatt das Genick brechen. Hüten Sie sich, Ihren Mitarbeitern für Loyalität und Treue zu danken. Gehen Sie am Morgen möglichst schnoddrig durch die Firma. Schon ein zu freundliches Grüßen, gar ein Lächeln, kann als Versuch gelten, die Mitarbeiter „gefügig“ zu machen. Lassen Sie sich um Himmelswillen von niemandem mehr einladen, sagen wir zu Karten für die Festspiele oder dem Konzert mit Mireille Mathieu am 13. November im Festspielhaus! Ja, die lebt noch und kommt. Aber die WKStA sitzt auch da, von Berufs wegen. Das nennt man Compliance.