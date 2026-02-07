Das will Altach vom Sieg über Sturm mitnehmen

Mit dem 3:1-Heimsieg im Viertelfinale des ÖFB-Cups über Sturm Graz bescherten die Spieler des SCR Altach ihrem neuen Trainer Ongjen Zaric einen perfekten Einstand im Rheindorf. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen BW Linz am Sonntag, könnten die Vorarlberger den nächsten Schritt machen. Wie das gehen soll, weiß Kapitän Lukas Jäger.
Der 3:1-Erfolg am letzten Sonntag im Cup gegen Sturm Graz ist bei den Altachern noch in allerbester Erinnerung. „Diese positive Stimmung, die wir uns in diesem Match erarbeitet haben, müssen wir in die Bundesliga-Spiele der nächsten Wochen mitnehmen“, sagt Kapitän Lukas Jäger. Um in einem Nachsatz anzumerken: „Wir haben im Halbfinale mit Salzburg eine schwierige Aufgabe vor der Brust, aber unmöglich ist ein Erfolg auch im schweren Auswärtsspiel nicht.“
Mehr als nur Abstiegskampf
Bis zum 4. März – dem Halbfinalspiel – stehen vier vorentscheidende Bundesliga-Runden im Matchkalender. In denen die Rheindörfler im Kampf gegen den Abstieg möglichst viele Punkte sammeln wollen. Aber: Sollten in den ersten beiden Frühjahrsrunden daheim gegen BW Linz (Sonntag, 14.30 Uhr) und eine Woche später in Hartberg vier oder gar sechs Zähler eingefahren werden können, landen Jäger und Co. mitten in der Verlosung um einen Platz in der Meistergruppe.
Mehr als 5000 Fans gegen Linz
Davon will der Kapitän aber nichts wissen: „Punkte holen, erfolgreich spielen, 100 Prozent auf den Platz bringen, unsere Grundtugenden in jedem Spiel anwenden.“ Darin sieht der 31-Jährige den Schlüssel zu weiteren Erfolgen. Wichtig wird auch, die Heimserie im Schnabelholz – im Herbst gab es zu Hause nur eine Pleite bei drei Siegen und vier Remis – weiter zu verbessern. Jägers großer Wunsch: „Ich hoffe jetzt auf mehr Zuschauer.“ Das kann werden: Gegen BW Linz werden bereits mehr als 5000 Fans erwartet.
Scherf kommt für Piffer aus Hartberg
Gestern wurde Altach nochmals auf dem Transfermarkt aktiv. Wegen Paul Piffers Verletzung holte man mit Elias Scherf (Hartberg) einen weiteren Goalie.
