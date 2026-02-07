Das will Altach vom Sieg über Sturm mitnehmen

Mehr als 5000 Fans gegen Linz

Davon will der Kapitän aber nichts wissen: „Punkte holen, erfolgreich spielen, 100 Prozent auf den Platz bringen, unsere Grundtugenden in jedem Spiel anwenden.“ Darin sieht der 31-Jährige den Schlüssel zu weiteren Erfolgen. Wichtig wird auch, die Heimserie im Schnabelholz – im Herbst gab es zu Hause nur eine Pleite bei drei Siegen und vier Remis – weiter zu verbessern. Jägers großer Wunsch: „Ich hoffe jetzt auf mehr Zuschauer.“ Das kann werden: Gegen BW Linz werden bereits mehr als 5000 Fans erwartet.