Wird die Sozialhilfe zum Strafwerkzeug?

Bitschi kündigt „Nachschärfungen“ an

Landesstatthalter Christof Bitschi hat nun angekündigt, dass Vorarlberg dem Vorbild der „Grünen Mark“ folgen und die Spielregeln für den Bezug der Sozialhilfe „nachschärfen“ werde. Manuela Auer, Sozialsprecherin der Vorarlberger SPÖ, ist alarmiert: „Für Herrn Bitschi ist Sozialhilfe offensichtlich kein Schutzschirm mehr, sondern ein Mittel zur Bestrafung. Damit dreht er die Idee von etwas Gutem ins Bösartige. Aus Hilfe wird Druck, aus sozialer Sicherheit wird Existenzangst.“ Die von Bitschi angekündigte Reform sei nichts anderes als eine „politische Machtdemonstration auf dem Rücken der Schwächsten“, so Auer.