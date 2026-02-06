„Pfui Spinne“: Petition gegen den Stadttunnel

Begutachtungen wirklich durchgeführt?

Kontrollausschuss mit einer umfassenden Prüfung des Bauvorhabens zu befassen. Insbesondere sollen die Punkte Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überprüft werden. Konkret wird etwa danach gefragt, ob sämtliche Eigentums- bzw. Baurechte tatsächlich zeitgerecht vorlagen und ob alle verlangten Begutachtungen auch durchgeführt worden sind. Überprüft wissen wollen die Tunnelgegner auch, ob ein Straßenprojekt dieser Größenordnung noch wirtschaftlich darstellbar ist – zumal es nicht geeignet sei, den Verkehr einzudämmen. Zudem würde der Tunnel durch die immer extremeren Klimaverhältnisse in der Erhaltung mehr als bis dato absehbar kosten.