Kontrolle gefordert

„Pfui Spinne“: Petition gegen den Stadttunnel

Vorarlberg
06.02.2026 17:00
Auf der Baustelle in Feldkirch sind die Arbeiten bereits voll im Gange.
Auf der Baustelle in Feldkirch sind die Arbeiten bereits voll im Gange.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Gegner des Feldkircher Stadttunnels wollen den Kontrollausschuss des Vorarlberger Landtages mit dem Bauvorhaben beschäftigen, ein Dutzend Initiativen hat die entsprechende Petition unterzeichnet. 

Gleich ein gutes Dutzend Organisationen und Initiativen haben am Freitag eine Petition an Landtagspräsident Harald Sonderegger (ÖVP) übergeben: Darin geht es um die geplante Tunnelspinne in Feldkirch. Das umstrittene Verkehrsprojekt sorgt seit vielen Monaten für hitzige Diskussionen – auch weil die damit angestrebte Entlastung angezweifelt wird.

Ins gleiche Horn stößt nun die überreichte Petition. Darin bitten die Unterzeichnenden den Vorarlberger Landtag, den

Begutachtungen wirklich durchgeführt?
Kontrollausschuss mit einer umfassenden Prüfung des Bauvorhabens zu befassen. Insbesondere sollen die Punkte Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überprüft werden. Konkret wird etwa danach gefragt, ob sämtliche Eigentums- bzw. Baurechte tatsächlich zeitgerecht vorlagen und ob alle verlangten Begutachtungen auch durchgeführt worden sind. Überprüft wissen wollen die Tunnelgegner auch, ob ein Straßenprojekt dieser Größenordnung noch wirtschaftlich darstellbar ist – zumal es nicht geeignet sei, den Verkehr einzudämmen. Zudem würde der Tunnel durch die immer extremeren Klimaverhältnisse in der Erhaltung mehr als bis dato absehbar kosten.

Lesen Sie auch:
Baustelle in der Felsenau
Änderungen geplant
Feldkircher Stadttunnel soll günstiger werden
30.12.2025

Unterzeichnet wurde die Petition u. a. vom Naturschutzbund Vorarlberg, KlimaVOR und der Initiative „Klimaschutz – Erspart uns die Tunnelspinne“.

Vorarlberg
