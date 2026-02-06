„Pfui Spinne“: Petition gegen den Stadttunnel

Gegner des Feldkircher Stadttunnels wollen den Kontrollausschuss des Vorarlberger Landtages mit dem Bauvorhaben beschäftigen, ein Dutzend Initiativen hat die entsprechende Petition unterzeichnet.
Gleich ein gutes Dutzend Organisationen und Initiativen haben am Freitag eine Petition an Landtagspräsident Harald Sonderegger (ÖVP) übergeben: Darin geht es um die geplante Tunnelspinne in Feldkirch. Das umstrittene Verkehrsprojekt sorgt seit vielen Monaten für hitzige Diskussionen – auch weil die damit angestrebte Entlastung angezweifelt wird.
Ins gleiche Horn stößt nun die überreichte Petition. Darin bitten die Unterzeichnenden den Vorarlberger Landtag, den
Begutachtungen wirklich durchgeführt?
Kontrollausschuss mit einer umfassenden Prüfung des Bauvorhabens zu befassen. Insbesondere sollen die Punkte Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überprüft werden. Konkret wird etwa danach gefragt, ob sämtliche Eigentums- bzw. Baurechte tatsächlich zeitgerecht vorlagen und ob alle verlangten Begutachtungen auch durchgeführt worden sind. Überprüft wissen wollen die Tunnelgegner auch, ob ein Straßenprojekt dieser Größenordnung noch wirtschaftlich darstellbar ist – zumal es nicht geeignet sei, den Verkehr einzudämmen. Zudem würde der Tunnel durch die immer extremeren Klimaverhältnisse in der Erhaltung mehr als bis dato absehbar kosten.
Unterzeichnet wurde die Petition u. a. vom Naturschutzbund Vorarlberg, KlimaVOR und der Initiative „Klimaschutz – Erspart uns die Tunnelspinne“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.