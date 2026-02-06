Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster ÖJM-Medaille

Montafonerin holt sich in Saalbach „Riesen“-Bronze

Vorarlberg
06.02.2026 17:55
Die St. Gallenkirchnerin Ella Fiel gehört dem Vorarlberger Landeskader an.
Die St. Gallenkirchnerin Ella Fiel gehört dem Vorarlberger Landeskader an.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am Donnerstag hatte die Vandanserin Emma Amann mit Super-G-Bronze in der U21-Klasse für die erste Medaille bei den österreichischen Junioren-Meisterschaften in Saalbach-Hinterglemm gesorgt. Am Freitag sorgte eine andere Montafonerin dafür, dass das Ländle auch im Riesentorlauf auf dem Stockerl vertreten war.

0 Kommentare

Im WM-Ort von 1991 und 2025 war am Freitag die 17-jährige Tirolerin Elena Grumer die Tagesschnellste, verwies also auch alle U21-Athletinnen auf die Plätze. In der U18-Kategorie landete 0,95 Sekunden hinter Grumer die Saalfeldnerin Hannah Embacher. Bronze ging an die St. Gallenkirchnerin Ella Fiel.

Lesen Sie auch:
Die Vorarlbergerin Emma Amann präsentiert sich in ihrer Comeback-Saison richtig stark.
Mit Super-G-Bronze
Amann unterstreicht Ambitionen auf Narvik-Start
05.02.2026

Mit der drittbesten U18-Zeit im Finale verbesserte sich die Atomic-Pilotin, die im Jänner bei den Super-Gs in St. Anton am Arlberg als Vorläuferin bereits Europacup-Luft schnuppern durfte, auch in der Endabrechnung noch auf Rang drei. 

„Ex-Vorarlberger“ holte sich Silber
Die VSV-Burschen gingen hingegen – wie schon im Super-G – leer aus: Der in Vorarlberg aufgewachsene, seit zwei Jahren allerdings für den Kitzbühler Skiclub fahrende Christopher Lisch holte Silber in der U21-Klasse für Tirol. Kevin Schmidle (SV Laterns) verpasste als Fünfter in der U18 eine Medaille um 0,43 Sekunden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 5°
Symbol leichter Regen
Bludenz
0° / 7°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
1° / 6°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.309 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
86.937 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.176 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Vorarlberg
Nächster ÖJM-Medaille
Montafonerin holt sich in Saalbach „Riesen“-Bronze
Kontrolle gefordert
„Pfui Spinne“: Petition gegen den Stadttunnel
Gegen Russin
Grabher in Qualifikation zu Katar-Masters out
SCR Altach
Nach Spanner-Skandal lautet Zauberwort Prävention
Frontalkollision
Florianijünger mussten nach Unfall Milch umfüllen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf