Montafonerin holt sich in Saalbach „Riesen“-Bronze

Am Donnerstag hatte die Vandanserin Emma Amann mit Super-G-Bronze in der U21-Klasse für die erste Medaille bei den österreichischen Junioren-Meisterschaften in Saalbach-Hinterglemm gesorgt. Am Freitag sorgte eine andere Montafonerin dafür, dass das Ländle auch im Riesentorlauf auf dem Stockerl vertreten war.