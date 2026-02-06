Montafonerin holt sich in Saalbach „Riesen“-Bronze

Am Donnerstag hatte die Vandanserin Emma Amann mit Super-G-Bronze in der U21-Klasse für die erste Medaille bei den österreichischen Junioren-Meisterschaften in Saalbach-Hinterglemm gesorgt. Am Freitag sorgte eine andere Montafonerin dafür, dass das Ländle auch im Riesentorlauf auf dem Stockerl vertreten war.
Im WM-Ort von 1991 und 2025 war am Freitag die 17-jährige Tirolerin Elena Grumer die Tagesschnellste, verwies also auch alle U21-Athletinnen auf die Plätze. In der U18-Kategorie landete 0,95 Sekunden hinter Grumer die Saalfeldnerin Hannah Embacher. Bronze ging an die St. Gallenkirchnerin Ella Fiel.
Mit der drittbesten U18-Zeit im Finale verbesserte sich die Atomic-Pilotin, die im Jänner bei den Super-Gs in St. Anton am Arlberg als Vorläuferin bereits Europacup-Luft schnuppern durfte, auch in der Endabrechnung noch auf Rang drei.
„Ex-Vorarlberger“ holte sich Silber
Die VSV-Burschen gingen hingegen – wie schon im Super-G – leer aus: Der in Vorarlberg aufgewachsene, seit zwei Jahren allerdings für den Kitzbühler Skiclub fahrende Christopher Lisch holte Silber in der U21-Klasse für Tirol. Kevin Schmidle (SV Laterns) verpasste als Fünfter in der U18 eine Medaille um 0,43 Sekunden.
