„Vögels Lexikon“

Das Ländle und seine „Rüable“

Vorarlberg
07.02.2026 09:57
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute wird es botanisch, es geht um die „Rüable“.

Das Rüable – und das hat der aufmerksame Schüler des Alemannischen längst erkannt – ist rein grammatikalisch gesprochen die Verkleinerungsform der Rübe (oder wie sie hierzulande heißt: Ruaba).

Rüable bedeutet daher wörtlich übersetzt: Rübchen. Jedoch handelt es sich beim Rüable in Voradelberg keineswegs um eine Rübe von kleinerem Wuchs, sondern vielmehr ist damit eine spezielle Subspezies der Rüben gemeint, nämlich die gelbe Rübe, welche auch Karotte genannt wird (Daucus carota). Rüable sind also schlicht und einfach: Karotten.

Zur Präzisierung und Vermeidung von Fehlkäufen benennt sie der Voradelberger dennoch mitunter erweiternd als Gälrüable (gelbe Rübchen), aus welchen der Alemanne sodann nebst Salaten aller Art seinen berühmten Rüablekuacha (Karottenkuchen) zubereitet. Wer die im Hochdeutschen übliche, farbliche Differenzierung von Rüben jedoch zur allgemeinen Sprachregel für deren Untergruppen auch in den Dialekt übernehmen will, der erleidet Schiffbruch.

Denn mögen gelbe Rüben hierzulande auch Gälrüable sein, so dürfen rote Rüben keineswegs mit „Rotrüable“ übersetzt werden, sondern sie firmieren in der alemannischen Botanik als Randig (Beta vulgaris oder zu deutsch: rote Bete). Die weiße Rübe hinwieder (Brassica rapa rapa) bezeichnen sowohl der Voradelberger als auch der Liechtensteiner gleichfalls niemals als „Wießrüaba“, sondern schlicht als Rääba.

Einzig der Kohlrabi (Brassica oleracea) darf auch hierzulande genauso heißen wie in Deutschland. Mahlzeit!

