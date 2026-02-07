Das Ländle und seine „Rüable“

Rüable bedeutet daher wörtlich übersetzt: Rübchen. Jedoch handelt es sich beim Rüable in Voradelberg keineswegs um eine Rübe von kleinerem Wuchs, sondern vielmehr ist damit eine spezielle Subspezies der Rüben gemeint, nämlich die gelbe Rübe, welche auch Karotte genannt wird (Daucus carota). Rüable sind also schlicht und einfach: Karotten.