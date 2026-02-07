„Zugehörigkeit“ als mitreißendes Jahresthema

Den Saal zum Kochen gebracht

Und nach der Pause entdeckte man den prominenten Matthias Schorn in den Reihen des Orchesters, wo er immer wieder mit tollen Soli aufhorchen ließ. Diese waren Teil von Orchesterfassungen von Liedern der südafrikanischen Sängerin und Bürgerrechtlerin Miriam Makeba. Und war mit Mozart schon allerbeste Stimmung im Saal, so kochte die Begeisterung im Saal bei diesen Liedern noch einmal höher. Großen Anteil daran hatten die Sängerin Kamohelo Moshoaliba und der Sänger Sicelo Christopher Njapha, zeitweise unterstützt von Martin Lindenthal, der auch das Orchester zum Singen brachte.