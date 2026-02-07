Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzertkritik

„Zugehörigkeit“ als mitreißendes Jahresthema

Vorarlberg
07.02.2026 10:55
Ein begeisterndes Konzerterlebnis im Festsaal der Stella.
Ein begeisterndes Konzerterlebnis im Festsaal der Stella.(Bild: Silvia Thurner)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Die Reihe „musik in der pforte“ eröffnete das Konzertjahr mit ganz unterschiedlichen internationalen Musikern und Musikerinnen. Das Publikum im Festsaal der Stella in Feldkirch war begeistert. 

0 Kommentare

Schon einmal waren die Bochabela Strings mit der Kombination von afrikanischer Musik und einem Werk Mozarts sehr erfolgreich, und zwar bei den Bregenzer Festspielen 2023. Warum nicht nochmals diesen Erfolg herausfordern, zumal mit Matthias Schorn ein Solist auf der Klarinette zugegen war, der das legendäre Klarinettenkonzert von Mozart ebenso brillant spielte, wie er dann nach der Pause jazzige Sounds zu den Gesängen von Miriam Makeba beisteuerte.

Spannende Verbindungslinien
Doch auch die Sinfonie von Vilma von Webenau, die das Konzert eröffnete, hatte mit Mozart zu tun, war doch die Großmutter der Komponistin, Julie von Webenau, Schülerin des Sohnes von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Xaver Mozart. Vilma selbst war die erste Schülerin von Arnold Schönberg, und die Sinfonie, die beim „pforte“-Konzert am Donnerstag im Festsaal der „Stella“ in Feldkirch erklang, ist wohl in der Nachfolge Richard Wagners einzuordnen. Mit zarten Einsprengseln von Atonalität – ein nicht eben mitreißender Beginn des ansonsten großartigen Konzerts.

Ein berufener Interpret für Mozart
Das folgende Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadé Mozart ist eines der wunderbarsten Werke der Klassik überhaupt, und Matthias Schorn, unter anderem Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker, ist dafür ein berufener Interpret. Als Solist und Dirigent in einer Person hat er sowohl die jungen Orchestermusiker in der Hand und arbeitet mit ihnen sehr schön die bei Mozart essenziellen Hell-Dunkel-Kontraste heraus. Zudem vermag er seiner Klarinette Töne von kaum zu fassender Weichheit und Leichtigkeit zu entlocken.

Matthias Schorn, ein famoser Klarinettist.
Matthias Schorn, ein famoser Klarinettist.(Bild: Silvia Thurner)

Den Saal zum Kochen gebracht
Und nach der Pause entdeckte man den prominenten Matthias Schorn in den Reihen des Orchesters, wo er immer wieder mit tollen Soli aufhorchen ließ. Diese waren Teil von Orchesterfassungen von Liedern der südafrikanischen Sängerin und Bürgerrechtlerin Miriam Makeba. Und war mit Mozart schon allerbeste Stimmung im Saal, so kochte die Begeisterung im Saal bei diesen Liedern noch einmal höher. Großen Anteil daran hatten die Sängerin Kamohelo Moshoaliba und der Sänger Sicelo Christopher Njapha, zeitweise unterstützt von Martin Lindenthal, der auch das Orchester zum Singen brachte.

Ein Konzert, das das Jahresmotto der „pforte“ 2026, das „Zugehörigkeit“ lautet, widerspiegelte, und das nach einem zweiten Konzert gestern am Freitag heute noch einmal in Hittisau im Ritter von Bergmann-Saal über die Bühne gehen wird. Prädikat: unbedingt hingehen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
3° / 10°
Symbol wolkig
Dornbirn
5° / 9°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
4° / 9°
Symbol wolkig

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
125.446 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
100.603 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
91.817 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Vorarlberg
Konzertkritik
„Zugehörigkeit“ als mitreißendes Jahresthema
„Vögels Lexikon“
Das Ländle und seine „Rüable“
Für das BW Linz-Spiel
Das will Altach vom Sieg über Sturm mitnehmen
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Latein oder nicht Latein? Das ist nicht die Frage
Handball-Liga
Hard besiegt Hollabrunn beim Rückrundenstart 33:29
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf