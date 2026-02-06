Winteridylle im schneereichsten Dorf der Welt

Von den Walsern erschlossen

Ausgangspunkt der Wanderung ist bei der Talstation Uga. Ein kurzer geschichtlicher Abstecher: Die Uga Alpe war eines der ersten Gebiete im heutigen Damüls, in dem sich die Walser im 13. Jahrhundert niederließen. Die Bezeichnung „Uga“ dürfte ihren Ursprung vermutlich im Rätoromanischen haben. Ortsnamen auf „-uga“ sind in der Region nicht untypisch und beziehen sich oft auf spezifische Wiesen, Hänge oder Geländekammern. Der Uga-Express in Damüls ist eine Vierer-Sesselbahn, die ganzjährig Bergsportler in wenigen Minuten auf 1800 Meter Höhe bringt.