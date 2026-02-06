Winteridylle im schneereichsten Dorf der Welt

Die Gemeinde Damüls ist ein richtiger Schneekessel. Wenn es in anderen Teilen Vorarlbergs regnet, schneit es in der Bregenzerwälder Ortschaft oftmals. Winterwanderwege laden dazu ein, das Dorf und seine Umgebung zu erkunden.
Für den heutigen Tourentipp geht es wieder einmal nach Damüls, welches seinem Ruf als „schneereichstes Dorf“ zum Monatswechsel wieder einmal gerecht geworden ist: Während es in den Tallagen neblig-trüb und regnerisch war, schneite es in Damüls und Umgebung. Die Gemeinde befindet sich im Tal des Argenbachs, eingebettet zwischen den Damülser Bergen im Norden, der Zitterklapfengruppe des Lechquellengebirges sowie der Glatthorngruppe am Faschinajoch im Süden.
Typ: gemütliche Winterwanderung
Ausgangspunkt: Talstation Uga-Lift, Damüls
Dauer: rund eine Stunde
Ausrüstung: Schneeschuhe oder Winterwanderschuhe mit guter Profilsohle (bei Bedarf Spikes)
Einkehrmöglichkeiten: in Damüls und Faschina vorhanden
Anmerkung: bei starkem Schneefall werden zuerst der Winterwanderweg und die Loipe „Unterdamüls“ präpariert, weshalb ein Begehen des Uga-Rundwegs nur erschwert oder kurzfristig nicht möglich ist
Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie 851 (ab Au Gemeindeamt bis Damüls Uga-Lift), in Damüls verkehrt der Ortsbus 801
„Schneereichstes Dorf der Welt“
Auf Initiative des deutschen Journalisten und Wetter-Experten Reinhardt Wurzel wurde die Vorarlberger Ortschaft 2006/2007 als „schneereichstes Dorf der Welt“ ausgezeichnet. Eine aufwendige Studie hatte damals ergeben, dass in Damüls durchschnittlich 9,30 Meter Neuschnee pro Saison fallen. Der Titel basiert auf der Auswertung meteorologischer Daten über einen Zeitraum von fünf Jahren und gilt für dauerhaft bewohnte Ansiedelungen. Damüls erstreckt sich auf einer Höhe von circa 1400 bis 1700 Metern in einer Nordwest-Staulage, die mitunter für extreme Neuschneemengen sorgt.
Von den Walsern erschlossen
Ausgangspunkt der Wanderung ist bei der Talstation Uga. Ein kurzer geschichtlicher Abstecher: Die Uga Alpe war eines der ersten Gebiete im heutigen Damüls, in dem sich die Walser im 13. Jahrhundert niederließen. Die Bezeichnung „Uga“ dürfte ihren Ursprung vermutlich im Rätoromanischen haben. Ortsnamen auf „-uga“ sind in der Region nicht untypisch und beziehen sich oft auf spezifische Wiesen, Hänge oder Geländekammern. Der Uga-Express in Damüls ist eine Vierer-Sesselbahn, die ganzjährig Bergsportler in wenigen Minuten auf 1800 Meter Höhe bringt.
Nutzen Sie die Öffis!
Der Parkplatz bei der Talstation ist während der Wintersaison meistens gut belegt, eine Anreise mit dem Bus wird empfohlen. Danach folgt man der schneebedeckten Straße bergan in Richtung „Sunnegg“. Auch wenn hier gelegentlich Autos vorbeifahren, ist es dennoch ein recht schöner Wegabschnitt. Parallel zur Straße fließt der Krumbach talwärts, welcher später in die Bregenzerach mündet. Sein Ufer säumen hochgewachsene Nadelbäume. Bald schon erreicht man Sunnegg, von wo man der Beschilderung nach Riedboden folgt.
Einmal wird die Skipiste gequert und danach gelangt man schon bald zum Ortsteil Uga und folgt von dort wieder dem Weg retour zum Ausgangspunkt. Man kann aber auch auf dem einspurigen Sträßchen weiter spazieren (ohne Pistenüberquerung) und den Ausblick auf die wildromantische Winterlandschaft genießen. Ein weiterer Winterwanderweg, der ebenfalls bei der Uga-Talstation startet, führt vorbei am Hotel „Alpenblume“ und auf dem (präparierten) Waldweg zum „Oberhölderle“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.