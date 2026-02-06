Bregenz und Lindau wollen Kulturhauptstadt werden

Bregenz und die bayrische Stadt Lindau haben die Absicht, sich gemeinsam als Europäische Kulturhauptstadt zu bewerben. Den Beschluss zur Interessenbekundung für eine Bewerbung haben die Bregenzer Stadtvertretung und der Stadtrat Lindau am Donnerstag gefasst.
Mit dem Beschluss knüpfen die beiden Städte gewissermaßen an die Auszeichnung mit dem Europäischen Kulturpreis 2021 an. Allerdings handelt es sich vorerst nur um eine lose Interessensbekundung: „Zu einem späteren Zeitpunkt kann dieser Ansatz weiter konkretisiert und vertiefend geprüft werden“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Bregenz. Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) ortet jedenfalls großes Potenzial in der Partnerschaft. Gemeinsam könne man zukunftsorientierte Impulse setzen und nachhaltig Mehrwert für die Bodenseeregion schaffen.
Vision über mehrere Legislaturperioden
Die Lindauer Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bläst in ein ähnlich tönendes Horn: „Mit dem heutigen Beschluss öffnen wir eine Tür für die Zukunft.“ Es handle sich um eine Vision über mehrere Legislaturperioden. „Dieser Schritt zeigt, dass wir an den europäischen Gedanken glauben und davon überzeugt sind, dass Lindau und Bregenz auch langfristig als Kulturstädte fortbestehen“, so die Oberbürgermeisterin. Einer Gemeinschaft über Grenzen hinweg tue es gut, ein gemeinsames Ziel zu haben.
Enge Zusammenarbeit
Die beiden benachbarten Städte am Bodensee arbeiten seit Jahren eng grenzüberschreitend zusammen. Ziel der Kooperation ist es, kulturelle Teilhabe zu stärken, Identität zu fördern und Kultur als zentralen Bestandteil von Bildung für alle Generationen weiterzuentwickeln. Mit der Städtekooperation LIBRE ist diese Zusammenarbeit 2023 weiter vertieft worden. Im Fokus stehen dabei die Themen Kultur, Mobilität und Bau, Klimaschutz und Stadtentwicklung sowie Stadtmarketing und Wirtschaft.
