Bregenz und Lindau wollen Kulturhauptstadt werden

Vision über mehrere Legislaturperioden

Die Lindauer Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bläst in ein ähnlich tönendes Horn: „Mit dem heutigen Beschluss öffnen wir eine Tür für die Zukunft.“ Es handle sich um eine Vision über mehrere Legislaturperioden. „Dieser Schritt zeigt, dass wir an den europäischen Gedanken glauben und davon überzeugt sind, dass Lindau und Bregenz auch langfristig als Kulturstädte fortbestehen“, so die Oberbürgermeisterin. Einer Gemeinschaft über Grenzen hinweg tue es gut, ein gemeinsames Ziel zu haben.