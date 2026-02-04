Inflation erreicht endlich wieder normales Niveau

„Österreich wieder auf Kurs“

Die Bundesregierung zeigte sich am Mittwoch erfreut über die Entwicklung. Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) sahen „Österreich wieder auf Kurs“: „Wichtig ist, dass wir uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen. Maßnahmen wie die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sorgen dafür, dass wir nicht nur die Inflation senken, sondern auch die Preise wieder drücken“, so Babler.

„Die Inflationsrate von zwei Prozent bestärkt nun unseren Kurs. In den Bereichen, die das Leben der Menschen unmittelbar betreffen, also Energie, Mieten und Lebensmittel, haben gezielte Maßnahmen und der Druck der Politik Wirkung gezeigt. Das kommt allen Bevölkerungsgruppen zugute, aber insbesondere jenen, die einen Großteil ihres Einkommens für diese drei Bereichen aufwenden“, erklärte Marterbauer.