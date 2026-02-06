Fußskizze von Michelangelo für 23 Mio. versteigert

Skizze für den rechten Fuß der Libyschen Sibylle

Christie‘s hatte nach eigenen Angaben die Skizze als Original von Michelangelo identifiziert, nachdem der bisherige Besitzer ein Foto für Schätzanfragen zur Auktion eingesandt hatte. Ein Experte bestätigte, dass es sich um eine Skizze für den rechten Fuß der Libyschen Sibylle handelte, die am östlichen Rand der Sixtinischen Decke zu sehen ist.