Fußskizze von Michelangelo für 23 Mio. versteigert

Eine von rund 50 Studien, die der Renaissancemaler Michelangelo für die Bemalung der Sixtinischen Kapelle anfertigte, wurde bei einer Auktion in New York am Donnerstag für umgerechnet 23 Millionen Euro versteigert.
Um die Skizze entbrannte laut dem Auktionshaus Christie‘s ein 45-minütiger Bieterwettstreit. Am Ende sei fast das Zwanzigfache des ursprünglichen Schätzpreises erzielt worden. Die 27,2 Millionen Dollar seien ein neuer Rekordpreis für ein Werk von Michelangelo.
Skizze für den rechten Fuß der Libyschen Sibylle
Christie‘s hatte nach eigenen Angaben die Skizze als Original von Michelangelo identifiziert, nachdem der bisherige Besitzer ein Foto für Schätzanfragen zur Auktion eingesandt hatte. Ein Experte bestätigte, dass es sich um eine Skizze für den rechten Fuß der Libyschen Sibylle handelte, die am östlichen Rand der Sixtinischen Decke zu sehen ist.
„Dies ist ein außergewöhnliches Kunstwerk mit einer faszinierenden Geschichte“, erklärte Andrew Fletcher von dem Auktionshaus.
„Wir hatten zahlreiche Bieter im Saal, am Telefon und online, da dies für einen Sammler möglicherweise die einzige Gelegenheit war, eine Studie zu einem der größten Kunstwerke aller Zeiten zu erwerben.“
