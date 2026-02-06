Kylie Jenner verwandelt sich in sexy Früchtchen

Kreative Looks

Für Kylie gehört Produkt-Cosplay längst zum Marketing-Einmaleins. In den vergangenen drei Monaten pinselte sich die 28-Jährige für ihre „King Kylie Collection“ komplett mit Glitzer-Body-Paint ein, trug ein Bandeau-Top samt Minirock aus purem Lipgloss und zwängte sich zuletzt in einen knallroten Latex-Catsuit, um ihren neuesten Duft zu feiern.