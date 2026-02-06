Kylie Jenner verwandelt sich in sexy Früchtchen

Echt appetitlich, dieses sexy Früchtchen! Kylie Jenner beweist mal wieder, dass sie die beste Werbeträgerin für ihre eigenen Produkte ist.
Um ihren Kundinnen ihre Pomegranate Lip Butter (21 Dollar) von Kylie Cosmetics schmackhaft zu machen, posierte Kylie Jenner für ein Fotoshooting mit kaum mehr als den Kernen der namensgebenden Frucht am Körper.
Wer schaut da auf die Lippen?
Genauer gesagt trägt sie in einem Schnappschuss sowie einem Videoclip einen mit Granatapfelkernen bedeckten BH und ein durchsichtiges, hautfarbenes Minikleid.
Fraglich, ob die Fans ihr da wirklich auf die Granatapfel-Butter-Lippen schauen ...
Kreative Looks
Für Kylie gehört Produkt-Cosplay längst zum Marketing-Einmaleins. In den vergangenen drei Monaten pinselte sich die 28-Jährige für ihre „King Kylie Collection“ komplett mit Glitzer-Body-Paint ein, trug ein Bandeau-Top samt Minirock aus purem Lipgloss und zwängte sich zuletzt in einen knallroten Latex-Catsuit, um ihren neuesten Duft zu feiern.
