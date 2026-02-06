Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verführerisch!

Kylie Jenner verwandelt sich in sexy Früchtchen

Society International
06.02.2026 17:00
Kylie Jenner sorgt mit diesem fruchtigen Outfit für Herzrasen.
Kylie Jenner sorgt mit diesem fruchtigen Outfit für Herzrasen.(Bild: instagram.com/kyliecosmetics)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Echt appetitlich, dieses sexy Früchtchen! Kylie Jenner beweist mal wieder, dass sie die beste Werbeträgerin für ihre eigenen Produkte ist. 

0 Kommentare

Um ihren Kundinnen ihre Pomegranate Lip Butter (21 Dollar) von Kylie Cosmetics schmackhaft zu machen, posierte Kylie Jenner für ein Fotoshooting mit kaum mehr als den Kernen der namensgebenden Frucht am Körper.

Wer schaut da auf die Lippen?
Genauer gesagt trägt sie in einem Schnappschuss sowie einem Videoclip einen mit Granatapfelkernen bedeckten BH und ein durchsichtiges, hautfarbenes Minikleid.

Fraglich, ob die Fans ihr da wirklich auf die Granatapfel-Butter-Lippen schauen ...

Lesen Sie auch:
Timothée Chalamet machte seiner Freundin Kylie Jenner bei den Critics Choice Awards eine ...
Live auf der Bühne!
Chalamet machte Kylie Jenner süße Liebeserklärung
05.01.2026
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
10.01.2026

Kreative Looks
Für Kylie gehört Produkt-Cosplay längst zum Marketing-Einmaleins. In den vergangenen drei Monaten pinselte sich die 28-Jährige für ihre „King Kylie Collection“ komplett mit Glitzer-Body-Paint ein, trug ein Bandeau-Top samt Minirock aus purem Lipgloss und zwängte sich zuletzt in einen knallroten Latex-Catsuit, um ihren neuesten Duft zu feiern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.309 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
86.937 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.176 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Society International
Verführerisch!
Kylie Jenner verwandelt sich in sexy Früchtchen
Kristen Stewart
„Könnte weinen“: Darum lässt sie Lady Di nicht los
Elton John vor Gericht
Popstar wirft Medien „abscheuliche“ Methoden vor
„Ins Gesicht lügen“
Jetzt rechnet Umut knallhart mit Gil Ofarim ab!
In Rehaklinik verlegt
Senta Bergers Sohn gibt zu: „Habe sehr gezittert“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf