Schauspielerin ehrlich

Julia Cencig: „Heiraten ist veraltetes Konzept“

Adabei-TV Clips
29.03.2026 09:00
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Diese Neuinszenierung von „Szenen einer Ehe“ stellt die Rollenbilder auf den Kopf: Julia Cencig und Simon Hatzl proben bereits für die Premiere am 17. April im Theater Akzent. Wir waren backstage dabei – und haben die beiden nicht nur zum Stück, sondern auch zu ihren No-Gos in der Liebe ausgefragt. Vor allem Julia Cencig hatte darauf eine klare Antwort!

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