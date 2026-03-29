Julia Cencig: „Heiraten ist veraltetes Konzept“

Diese Neuinszenierung von „Szenen einer Ehe“ stellt die Rollenbilder auf den Kopf: Julia Cencig und Simon Hatzl proben bereits für die Premiere am 17. April im Theater Akzent. Wir waren backstage dabei – und haben die beiden nicht nur zum Stück, sondern auch zu ihren No-Gos in der Liebe ausgefragt. Vor allem Julia Cencig hatte darauf eine klare Antwort!