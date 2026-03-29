Bearman crasht heftig und humpelt aus dem Auto

Es war eine heftige Schrecksekunde beim Japan-Grand-Prix in Suzuka! Haas-Pilot Oliver Bearman schlug in der 22. Runde heftig ein. Und humpelte danach aus dem Auto.
Die 22. Runde im Rennen in Suzuka. In einer Kurve wird Bearmans Vordermann Franco Colapinto wohl abrupt langsamer. Zu abrupt? Bei der Liveübertragung auf ServusTV gehen die Meinungen auseinander. Wenig später ist klar: Gegen Colapinto wird nicht ermittelt – ein normaler Rennunfall! Oliver Bearman kommt jedenfalls angerauscht, weicht aus und verliert komplett die Kontrolle über seinen Boliden.
Safety Car nötig
Der Brite rutscht aus der Piste und schlägt in die Streckenbegrenzung ein. Der Wagen einigermaßen ramponiert. Das Safety Car kommt raus und bleibt fünf Runden auf der Strecke. Dem führenden Kimi Antonelli ist‘s recht.
Noch beunruhigender werden die TV-Bilder aber kurz darauf. Der verunfallte Bearman steigt aus dem Auto, kann aber nur sehr schlecht gehen. Er humpelt, muss von den Streckenposten gestützt werden, setzt sich hin. Was genau er abbekommen hat, ist unklar. Minuten später sieht sein Gang schon runder und unbeschwerter aus. Humpeln tut er immer noch. Etwa 15 Minuten später kam dann doch die Entwarnung: Bearman hat sich nicht ernsthaft verletzt. Gott sei Dank.
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