Bearman crasht heftig und humpelt aus dem Auto

Noch beunruhigender werden die TV-Bilder aber kurz darauf. Der verunfallte Bearman steigt aus dem Auto, kann aber nur sehr schlecht gehen. Er humpelt, muss von den Streckenposten gestützt werden, setzt sich hin. Was genau er abbekommen hat, ist unklar. Minuten später sieht sein Gang schon runder und unbeschwerter aus. Humpeln tut er immer noch. Etwa 15 Minuten später kam dann doch die Entwarnung: Bearman hat sich nicht ernsthaft verletzt. Gott sei Dank.