„Derby-Sieg“ in Sydney erhöhte die WM-Aussichten

Das „Grazer Derby“ in Sydney ging an Rot! Beflügelt von seinem Triplepack in Tirol bot GAK-Australier Jacob Italiano auch im Team der Socceroos eine eindrucksvolle Leistung. Beim 1:0-Sieg in Sydney vor 23.800 Fans gegen Kamerun mit Debütant Ryan Fosso von Sturm (der 75 Minuten lang spielte) bereitete der 24-Jährige nicht nur einen Elfer (der verschossen wurde) vor, er empfahl sich vor seine Familie, die extra aus Perth angereist war, mit einer starken Leistung bei Teamchef Tony Popovic, der nach der Verletzung von Lewis Miller die letzten WM-Plätze vergibt. Und Italiano, dessen Team nun am Dienstag in Melbourne gegen WM-Starter Curacao nochmals testet, darf auf einen WM-Einsatz in Amerika (gegen die USA, Paraguay Türkei oder Kosovo) hoffen: „Ich wollte dem Boss, den Fans und dem Team zeigen, dass ich hierher gehöre und einen guten Job für Australien machen kann!“