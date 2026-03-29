„Derby-Sieg“ in Sydney erhöhte die WM-Aussichten

GAK-Australier Jacob Italiano erhöhte gegen Kamerun und Sturms Ryan Fosso seine Chance auf die Endrunde. Filip Rozga braucht mit Polen am Dienstag noch einen Sieg für die Endrunde.
Das „Grazer Derby“ in Sydney ging an Rot! Beflügelt von seinem Triplepack in Tirol bot GAK-Australier Jacob Italiano auch im Team der Socceroos eine eindrucksvolle Leistung. Beim 1:0-Sieg in Sydney vor 23.800 Fans gegen Kamerun mit Debütant Ryan Fosso von Sturm (der 75 Minuten lang spielte) bereitete der 24-Jährige nicht nur einen Elfer (der verschossen wurde) vor, er empfahl sich vor seine Familie, die extra aus Perth angereist war, mit einer starken Leistung bei Teamchef Tony Popovic, der nach der Verletzung von Lewis Miller die letzten WM-Plätze vergibt. Und Italiano, dessen Team nun am Dienstag in Melbourne gegen WM-Starter Curacao nochmals testet, darf auf einen WM-Einsatz in Amerika (gegen die USA, Paraguay Türkei oder Kosovo) hoffen: „Ich wollte dem Boss, den Fans und dem Team zeigen, dass ich hierher gehöre und einen guten Job für Australien machen kann!“
Die beiden Italiano-Supertore in Tirol haben auf der Socceroos-Homepage übrigens schweren Eindruck hinterlassen: „Diese Schüsse kamen aus einer anderen Welt!“
Ein WM-Einsatz winkt auch Filip Rozga: Der 19-jährige Sturm-Junior spielte beim 2:1-Sieg der Polen im Europa-Play-off-Halbfinale gegen Albanien 45 Minuten lang von Beginn an der Seite von Topstar Robert Lewandowski, der mit seinem Ausgleich die Weichen zum späteren Sieg stellte. Jetzt fehlt nur noch ein Erfolg am Dienstag in Schweden zum WM-Ticket.
Sein Sturm-Kumpel Jeyland Mitchell holte mit Costa Rica nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gegen Österreichs WM-Gegner Jordanien.
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