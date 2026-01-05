Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Live auf der Bühne!

Chalamet machte Kylie Jenner süße Liebeserklärung

Society International
05.01.2026 08:17
Timothée Chalamet machte seiner Freundin Kylie Jenner bei den Critics Choice Awards eine ...
Timothée Chalamet machte seiner Freundin Kylie Jenner bei den Critics Choice Awards eine öffentliche Liebeserklärung!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Phillip Faraone)

Wenn das mal kein filmreifer Liebes-Moment war! Timothée Chalamet wurde am Sonntagabend bei den Critics Choice Awards als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „Marty Supreme“ ausgezeichnet. Und nutzte seine Dankesrede dafür, um seiner Freundin Kylie Jenner öffentlich seine Liebe zu erklären.

0 Kommentare

Timothée Chalamet hat sich am Sonntagabend bei den Critics Choice Awards, die in Santa Barbara verliehen wurden, gegen starke Konkurrenten durchsetzen können. Denn in der begehrten Kategorie der „Besten Hauptdarsteller“ waren auch Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Joel dgerton und Wagner Moura nominiert.

„Ich liebe dich!“
Dass da bei dem 30-Jährigen die Freude über den Sieg groß war, versteht sich fast von selbst. Und so nutzte Chalamet nicht nur die Gelegenheit, um sich ausgiebig für diese Ehre zu bedanken, sondern richtete seine Worte am Ende seiner Rede auch an seine Herzdame Kylie Jenner, die ihn an diesem Abend begleitet hatte.

US-Medien wie „Variety“ teilten den romantischen Moment zwischen Chalamet und Jenner bereits auf Twitter:

„Zum Schluss möchte ich noch Danke sagen an meine Partnerin, mit der ich seit drei Jahren zusammen bin“, erklärte Chalamet, während alle Blicke auf die 29-Jährige gerichtet waren. „Danke für unser Fundament (in der Beziehung, Anm.).“

Und fügte hinzu: „Ich liebe dich. Ich hätte das hier nicht ohne dich geschafft. Aus ganzem Herzen Danke.“

Kylie Jenner und Timothée Chalamet turtelten bei den Critics Choice Awards – und sorgten für DEN ...
Kylie Jenner und Timothée Chalamet turtelten bei den Critics Choice Awards – und sorgten für DEN Liebes-Moment des Abends!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Phillip Faraone)

Sexy Kylie sichtlich gerührt
Jenner, die an diesem Abend ein schwarzes Dress mit Spitze und Wow-Dekolleté trug, verfolgte die süße Liebeserklärung mit einem verträumten Lächeln im Gesicht und formte schließlich mit ihren Lippen ein stummes „Ich liebe dich“ an Chalamet.

Für Timothée Chalamet war dies seine erste Auszeichnung bei den Critics Choice Awards, obwohl er bereits zum vierten Mal nominiert war.

Lesen Sie auch:
Timothée Chalamet und Kylie Jenner erschienen im perfekt aufeinander abgestimmten orangefarbenen ...
Von wegen Trennung!
Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Kuschelmodus
09.12.2025

Liebes-Meilenstein auch auf Insta!
Jenner und Chalamet gingen zuletzt mit ihrer Beziehung immer mehr an die Öffentlichkeit. Erst am Wochenende feierten sie nach dem Palm Springs International Film Festival einen wahren Liebes-Meilenstein auf Instagram.

Dieses Foto von Kylie Jenner bekam ein Like von Timothée Chalamet!
Dieses Foto von Kylie Jenner bekam ein Like von Timothée Chalamet!(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Denn nachdem die Halbschwester von Kim Kardashian auf ihrem Profil ihren Look des Abends – ein oranges Glitzerkleid von Ludovic de Saint Sernin – präsentiert hatte, likte ihr Freund nicht nur den Beitrag, sondern hinterließ sogar mehrere orange Herzchen in der Kommentarspalte.

Eine Premiere! Denn Chalamet hatte noch nie zuvor einen Insta-Beitrag seiner Liebsten kommentiert.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
286.917 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
227.378 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
154.596 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Society International
Huiuiuiui!
Halb nackte Heidi Klum enthüllt pikantes Geheimnis
Live auf der Bühne!
Chalamet machte Kylie Jenner süße Liebeserklärung
Star bittet um Spenden
Mietschulden! Mickey Rourke droht Zwangsräumung
„War ein hartes Jahr“
Capital Bra: Manager spricht über Drogenproblem
Sitzt in Karibik fest
Wegen Trump: DiCaprio verpasst Preisverleihung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf