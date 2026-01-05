Chalamet machte Kylie Jenner süße Liebeserklärung

Wenn das mal kein filmreifer Liebes-Moment war! Timothée Chalamet wurde am Sonntagabend bei den Critics Choice Awards als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „Marty Supreme“ ausgezeichnet. Und nutzte seine Dankesrede dafür, um seiner Freundin Kylie Jenner öffentlich seine Liebe zu erklären.
Timothée Chalamet hat sich am Sonntagabend bei den Critics Choice Awards, die in Santa Barbara verliehen wurden, gegen starke Konkurrenten durchsetzen können. Denn in der begehrten Kategorie der „Besten Hauptdarsteller“ waren auch Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Joel dgerton und Wagner Moura nominiert.
„Ich liebe dich!“
Dass da bei dem 30-Jährigen die Freude über den Sieg groß war, versteht sich fast von selbst. Und so nutzte Chalamet nicht nur die Gelegenheit, um sich ausgiebig für diese Ehre zu bedanken, sondern richtete seine Worte am Ende seiner Rede auch an seine Herzdame Kylie Jenner, die ihn an diesem Abend begleitet hatte.
US-Medien wie „Variety“ teilten den romantischen Moment zwischen Chalamet und Jenner bereits auf Twitter:
„Zum Schluss möchte ich noch Danke sagen an meine Partnerin, mit der ich seit drei Jahren zusammen bin“, erklärte Chalamet, während alle Blicke auf die 29-Jährige gerichtet waren. „Danke für unser Fundament (in der Beziehung, Anm.).“
Und fügte hinzu: „Ich liebe dich. Ich hätte das hier nicht ohne dich geschafft. Aus ganzem Herzen Danke.“
Sexy Kylie sichtlich gerührt
Jenner, die an diesem Abend ein schwarzes Dress mit Spitze und Wow-Dekolleté trug, verfolgte die süße Liebeserklärung mit einem verträumten Lächeln im Gesicht und formte schließlich mit ihren Lippen ein stummes „Ich liebe dich“ an Chalamet.
Für Timothée Chalamet war dies seine erste Auszeichnung bei den Critics Choice Awards, obwohl er bereits zum vierten Mal nominiert war.
Liebes-Meilenstein auch auf Insta!
Jenner und Chalamet gingen zuletzt mit ihrer Beziehung immer mehr an die Öffentlichkeit. Erst am Wochenende feierten sie nach dem Palm Springs International Film Festival einen wahren Liebes-Meilenstein auf Instagram.
Denn nachdem die Halbschwester von Kim Kardashian auf ihrem Profil ihren Look des Abends – ein oranges Glitzerkleid von Ludovic de Saint Sernin – präsentiert hatte, likte ihr Freund nicht nur den Beitrag, sondern hinterließ sogar mehrere orange Herzchen in der Kommentarspalte.
Eine Premiere! Denn Chalamet hatte noch nie zuvor einen Insta-Beitrag seiner Liebsten kommentiert.
