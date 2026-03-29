Missbrauch, Rollstuhl: „Ich wuchs in die Tiefe“

Martin Hörz-Weber im sportkrone.at-Video-Talk! Der Doppel-Staatsmeister im Rollstuhl-Tennis – beim „Mindstyle.Festival“ am Vienna Airport von 17. bis 19. April live auf der Bühne – spricht mit Moderator und krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über sein tragisches Schicksal (mit sexuellem Missbrauch und Depressionen), seine Lebenseinstellung, die Liebe, Erfolg, Gründe, sich aufzuregen, Geschenke des Lebens und darüber, warum er „in die Tiefe gewachsen“ ist.