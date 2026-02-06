Ex-Beamtin (28) wegen Amtsmissbrauch vor Gericht

Beide geständig

Im Falle einer Verurteilung wäre ein Strafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren möglich gewesen. Die bisher unbescholtenen Angeklagten gaben alles zu. Beide wurden zu bedingten Haftstrafen verurteilt, die Frau zu 18 Monaten, der Mann zu 24 Monaten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.