FPÖ-Anzeige wegen „Burschis in die Bälle treten“

Zum alljährlichen Burschenbundball, der am Samstag im Palais Kaufmännischer Verein in Linz stattfindet, hat das Bündnis „Linz gegen Rechts“ auch wieder eine Demo organisiert. Wegen eines angeblichen Aufrufs zum „Burschis in die Bälle treten‘“ hat der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) Anzeige bei der Polizei erstattet, das Landesamt für Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung (LSE) ermittelt.