Demo gegen Ball

FPÖ-Anzeige wegen „Burschis in die Bälle treten“

Oberösterreich
06.02.2026 14:46
Der blaue Linzer Sicherheitsstadtrat hat Angst vor linksextremen Demonstranten
Der blaue Linzer Sicherheitsstadtrat hat Angst vor linksextremen Demonstranten(Bild: Werner Kerschbaummayr)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zum alljährlichen Burschenbundball, der am Samstag im Palais Kaufmännischer Verein in Linz stattfindet, hat das Bündnis „Linz gegen Rechts“ auch wieder eine Demo organisiert. Wegen eines angeblichen  Aufrufs zum „Burschis in die Bälle treten‘“ hat der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) Anzeige bei der Polizei erstattet, das Landesamt für Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung (LSE) ermittelt.

Das LSE prüfe derzeit, ob ein strafrechtliches Vergehen vorliege, hieß es bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich. „Die wiederkehrenden Gewaltandrohungen gegen friedliche Ballbesucher“ aus dem politischen Umfeld“ des Bündnisses bezeichnete Raml als untragbar. Laut ihm bewerben derzeit anonyme Antifa-Sujets die offizielle Demonstration des Bündnisses „Linz gegen Rechts“ mit dem Spruch „Burschis in die Bälle treten“. 

Auch mit solchen Schildern wird demonstriert
Auch mit solchen Schildern wird demonstriert(Bild: APA/KERSTIN SCHELLER / APA / picturedesk.com)

Vor Wochen sei bereits an der Rampe des Ars Electronica Centers, Treffpunkt für die Demonstration am Samstag, der Spruch „Burschis jagen“ aufgesprayt worden..

„Setzen ganz klar auf friedlichen Protest“
Das Bündnis betonte, „ganz klar auf friedlichen Protest“ zu setzen und distanziere sich von jeglicher Form von Gewalt, meinte eine Sprecherin. Das offizielle Motto für die Gegenveranstaltungen zum „rechtsextremen Burschenbundball“ laute: „Unsere Solidarität gegen ihre Hetze“.

Landeshauptmann übernimmt Ehrenschutz
Dass auch heuer wieder Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) den Ehrenschutz des Balles übernommen hat, stößt beim Bündnis auf Unverständnis. Als weitere Gegenveranstaltung zum Burschenbundball lädt die Linzer Stadtwerkstatt am Samstag zum bereits traditionellen „Wurst vom Hund Ball“.

Ähnliche Themen
LinzOberösterreich
FPÖPolizei
Protest
Oberösterreich

Folgen Sie uns auf