Abschied von großartigem Mensch und Brückenbauer

Ließ sich nicht beirren

Noch lange nach seinem Rücktritt 2005 war Aichern regelmäßig mit seiner Aktentasche unterwegs gewesen, um sich für seine Mitmenschen einzusetzen. Durch seine herzliche, einfühlsame Art hinterließ er bleibende Eindrücke: Er setzte sich für Arbeitslose, Geflüchtete und sozial Schwache ein, ließ sich niemals beirren. So lautet ein Eintrag dazu: „Danke für Ihr Durchhaltevermögen, auch bei starkem Gegenwind.“