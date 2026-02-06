Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Altbischof aufgebahrt

Abschied von großartigem Mensch und Brückenbauer

Oberösterreich
06.02.2026 17:31
Hunderte Trauernde nahmen in der Turmkapelle im Linzer Mariendom persönlich Abschied von ...
Hunderte Trauernde nahmen in der Turmkapelle im Linzer Mariendom persönlich Abschied von Maximilian Aichern(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Hunderte Trauernde nahmen am Freitag in der Turmkapelle im Linzer Mariendom Abschied von Altbischof Maximilian Aichern. Seine Wertschätzung, Güte, Offenheit und sein Engagement hinterließen bei vielen Bürgern und Gläubigen bleibende Eindrücke. Bis zum Requiem am Samstagmittag kann man sich noch von ihm verabschieden.

0 Kommentare

Du warst der Bischof der Herzen, auch meines Herzens. Voller Hochachtung konnte ich zu Dir aufschauen, auch wenn ich immer das Gefühl hatte, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen!“ Was in einem der zahlreichen Einträge in den drei Kondolenzbüchern so treffend formuliert ist, haben viele, die Altbischof Maximilian Aichern persönlich kannten, ebenso erlebt.

Soziales im Vordergrund
Von einem gütigen Gottesmann ist die Rede – einer, für den das Wohl der Menschen, die Nähe zu ihnen und das Soziale über allem anderen stand.

Bei der Weihe von Manfred Scheuer
Bei der Weihe von Manfred Scheuer(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Drei Kondolenzbücher voller Einträge
Drei Kondolenzbücher voller Einträge(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Seiner Zeit weit voraus
Mit scharfem Verstand und beneidenswertem Gedächtnis ging er bis ins hohe Alter auf seine Mitmenschen zu, war Vorbild, Seelsorger und als Bischof seiner Zeit weit voraus.

Zitat Icon

Er hat mich erst vor Kurzem angerufen, als mein Ehemann, der im Vikariat gearbeitet hat, verstorben ist. Auf der Straße hat er mich immer mit Namen gegrüßt

Doris Walaschek

Bild: Horst Einöder/Flashpictures

Hunderte Trauernde
Umso weniger verwunderlich der große Andrang im Mariendom. Dort hat die Öffentlichkeit noch bis heute, Samstag, die Gelegenheit, sich persönlich vom Altbischof zu verabschieden. In stiller Trauer traten im Laufe des Freitags unzählige Besucher von nah und fern in die Turmkapelle ein, wo der Seelenhirte aufgebahrt ist.

Zitat Icon

Maximilian hat Gott und die Menschen geliebt, und umgekehrt war es wohl auch so. Er hat immer eine Offenheit ausgestrahlt, das haben die Leute sehr  geschätzt.

Josef Stockinger

Bild: Horst Einöder/Flashpictures

Ließ sich nicht beirren
Noch lange nach seinem Rücktritt 2005 war Aichern regelmäßig mit seiner Aktentasche unterwegs gewesen, um sich für seine Mitmenschen einzusetzen. Durch seine herzliche, einfühlsame Art hinterließ er bleibende Eindrücke: Er setzte sich für Arbeitslose, Geflüchtete und sozial Schwache ein, ließ sich niemals beirren. So lautet ein Eintrag dazu: „Danke für Ihr Durchhaltevermögen, auch bei starkem Gegenwind.“

Lesen Sie auch:
Altbischof Maximilian Aichern 
Maximilian Aichern
„Bischof der Herzen“ schloss für immer die Augen
31.01.2026

Feierliches Requiem zu Mittag
Heute haben Gläubige noch zwischen 8 und 12 Uhr die Gelegenheit zur Verabschiedung, bevor um 12 Uhr das Requiem folgt, dem Bischof Scheuer vorsteht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
87.309 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
86.937 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
86.176 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Defizite in Schulen
Lesen ist ein Schlüssel für das Deutsch-Lernen
Altbischof aufgebahrt
Abschied von großartigem Mensch und Brückenbauer
Lisa Wentz
Thymian, Teletubbies und verlogene Moral
Gelder für Jobsuche
1,8 Millionen Euro von EU für Entlassene bei KTM
Demo gegen Ball
FPÖ-Anzeige wegen „Burschis in die Bälle treten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf