Integrationsstudie zeigt die Sorgen und Ängste auf

Wie steht die Tiroler Bevölkerung zu Migration und Integration? Antworten darauf liefert eine Studie des Forschungsinstituts Foresight, das seit 2017 die Entwicklung verfolgt. Das Stimmungsbild zum Zusammenleben mit Zugewanderten ist äußerst vielschichtig – und voller ungeschminkter Wahrheiten.