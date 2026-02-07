Darum existiert dieser 50er im „Niemandsland“

Bürgermeister folgte dem Drängen der Anrainer

„Ich verstehe den Unmut der Lenker“, schnauft der Mieminger Bürgermeister Martin Kapeller im „Krone“-Gespräch. Er habe aber auch die andere Seite zu berücksichtigen: „Immer wieder standen Bürger aus Fronhausen bei mir im Büro und klagten, dass der Lärm extrem sei“, schildert der Dorfchef. Vor allem, wenn Lkw oder Motorräder nach der Siedlungsdurchfahrt hier wieder Gas gaben, weil ursprünglich 80 km/h erlaubt waren. Der Lärm wirke halt zurück bis in die Siedlung, auch wenn im 50er-Abschnitt eigentlich kein Haus mehr stehe.