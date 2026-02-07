Vorteilswelt
„Krone“-Stopplicht

Olympia-Abfahrt der Herren: Eine andere Welt

Wintersport
07.02.2026 08:40
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare

Rein ins Vergnügen. Der berühmte Tag X, es geht um alles. Der heutige Super-Samstag leitet für Österreich die Winterspiele ein, unser Team hat gleich drei Chancen auf Medaillen.

  • Die 33-jährige Teresa Stadlober will bei ihrer vierten Olympia-Teilnahme im Skiathlon zuschlagen, beim ersten Saisonhöhepunkt spielte sie mit Platz zwei bei der Tour de Ski bereits ihre Topform aus.
  • Die Skisprung-Girls rund um die Salzburgerin Lisa Eder träumen von einer Sternstunde auf der Normalschanze in Predazzo.
  • In Bormio geht es ab 11.30 Uhr in der Herren-Abfahrt vielleicht um das bedeutendste Gold für unsere Ski-Mannschaft.

Nach dem geschichtsträchtigen Debakel in Kitzbühel und der Nullnummer zuletzt in Crans-Montana hält sich der Erwartungsdruck allerdings in Grenzen, als einzige Medaillen-Alternative gilt lediglich Vincent Kriechmayr. Die Konkurrenz der Schweizer und Italiener ist schier übermächtig, das spiegelt sich in Kriechmayrs sechstem Platz im Abfahrtsweltcup leider wider.

Holt Vincent Kriechmayr heute eine Medaille?
Olympia im Ticker
Abfahrt der Herren in Bormio ab 11.30 Uhr LIVE
07.02.2026
Krone Plus Logo
Königsklasse Abfahrt
„Diese Goldene hat einen gewaltigen Stellenwert“
06.02.2026
Gibt‘s eine Medaille?
Olympia: Diese Österreicher sind heute im Einsatz!
07.02.2026
Auf der Normalschanze
Olympia: Skispringen der Damen ab 18.45 Uhr LIVE
07.02.2026

Sonst ist Rot-Weiß-Rot in den Top 15 nicht vertreten, eine eher traurige Bestandsaufnahme. Vor allem, wenn man andere Zeiten in Erinnerung hat. Zum Beispiel, als Weltklasse-Fahrer bis zum letzten Training auf der Olympia-Piste um ihr Ticket zittern mussten, erst nach internen Qualifikationen die Starter für die Abfahrt feststanden.

