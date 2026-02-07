Olympia-Abfahrt der Herren: Eine andere Welt

Rein ins Vergnügen. Der berühmte Tag X, es geht um alles. Der heutige Super-Samstag leitet für Österreich die Winterspiele ein, unser Team hat gleich drei Chancen auf Medaillen.
Nach dem geschichtsträchtigen Debakel in Kitzbühel und der Nullnummer zuletzt in Crans-Montana hält sich der Erwartungsdruck allerdings in Grenzen, als einzige Medaillen-Alternative gilt lediglich Vincent Kriechmayr. Die Konkurrenz der Schweizer und Italiener ist schier übermächtig, das spiegelt sich in Kriechmayrs sechstem Platz im Abfahrtsweltcup leider wider.
Sonst ist Rot-Weiß-Rot in den Top 15 nicht vertreten, eine eher traurige Bestandsaufnahme. Vor allem, wenn man andere Zeiten in Erinnerung hat. Zum Beispiel, als Weltklasse-Fahrer bis zum letzten Training auf der Olympia-Piste um ihr Ticket zittern mussten, erst nach internen Qualifikationen die Starter für die Abfahrt feststanden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.