Olympia-Abfahrt der Herren: Eine andere Welt

Sonst ist Rot-Weiß-Rot in den Top 15 nicht vertreten, eine eher traurige Bestandsaufnahme. Vor allem, wenn man andere Zeiten in Erinnerung hat. Zum Beispiel, als Weltklasse-Fahrer bis zum letzten Training auf der Olympia-Piste um ihr Ticket zittern mussten, erst nach internen Qualifikationen die Starter für die Abfahrt feststanden.