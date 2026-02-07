Talk in Cortina

Sport-Chef Pariasek? „Nein, bin jetzt sehr happy!“

Sport-Mix
07.02.2026 08:22
0 Kommentare

Rainer Pariasek im sportkrone.at-Video-Talk! Der ORF-Moderator spricht im Austria House in Cortina über die Winterspiele 2026, seine Medaillen-Prognose, spezielle Sportarte und die Frage, ob er neuer ORF-Sportchef wird (alles im Video oben).

Folgen Sie uns auf