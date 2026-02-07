Eine Schlossherrin im Opernball-Debütantenfieber

Mit einer Flunkerei zum passenden Kleid

Und was ist mit dem Debütantinnenkleid? „Ich habe längere Zeit nach einem schlichten weißen Kleid gesucht und sah mich dafür auch in sieben Brautmodeläden um. Doch als ich den Verkäufern erzählte, dass ich am Opernball debütiere, wollten sie mir kein Hochzeitskleid verkaufen. Also fuhr ich mit meiner Mama zu Top Moden Balaskovics nach Oberwart. Dort erzählten wir in unserer Verzweiflung, dass ich am 29. August heirate. Prompt war das passende Kleid gefunden!“, kichert Francesca, die zurzeit Single ist.