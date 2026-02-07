Golf: Sepp Straka schafft in Scottsdale den Cut

Detroit lässt New York im Schlagerspiel verblassen
Sepp Straka hat am Freitag mit einer 69er-Runde den Cut beim PGA-Golf-Turnier in Scottsdale geschafft.
Der Wiener hatte ja seinen Saisonstart in Kalifornien in La Quinta verpatzt und war in der Entscheidung nicht mehr dabei gewesen.
Im US-Bundesstaat Arizona liegt er nach einer 71 und einer 69 auf Platz 52. Auf die Top Ten fehlen Straka vier Schläge.
