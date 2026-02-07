Thomas Morgenstern: „Mich kennt so halt keiner“

Thomas Morgenstern im sportkrone.at-Video-Talk! Der Doppel-Olympiasieger von 2006 spricht im Austria House in Cortina über das 20-jährige Jubiläum seines Triumphs, seine „neue“ Frisur („So kennt mich halt keiner, aber das ist meine natürliche Friese“), sein Leberkäs‘-Geheimnis und die Medaillenchancen für Österreichs Skispringer bei den Olympischen Spielen.