Schmidhofer: „Lindsey hat das schon eimal gemacht“

Nici Schmidhofer im sportkrone.at-Video-Talk! Die Weltmeisterin von 2017 und ORF-Expertin spricht im Austria House in Cortina über ihre Rolle als Analytikerin, den heiklen Sprung im ersten Damen-Abfahrts-Training, Erinnerungen an die Sektdusche in St. Moritz und die Causa Lindsey Vonn, die Schmidhofer durchaus differenziert betrachtet (siehe Video oben).