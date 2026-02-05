Barry Manilow sagt nach Lungenkrebs-OP Konzerte ab

Barry Manilow (82, „Mandy“) muss nach einer Lungenkrebs-Operation eine längere Bühnenpause einlegen. Auf ärztliches Anraten verschiebe er seine für Mitte Februar geplanten Auftritte in Las Vegas, teilte der Sänger auf Instagram mit. Er müsse sich noch ein paar Wochen länger ausruhen.
Seinen Fans versicherte er aber, dass es ihm nach der OP „großartig“ gehe und er sich ausgezeichnet davon erhole. Er mache schon wieder Sport und verbringe Zeit im Studio.
Lesen Sie hier die Nachricht, die Barry Manilow auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte:
Hühnersuppe und Sitcom
Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. „Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss“, schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten.
Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Chemotherapie und Bestrahlung brauche er zunächst nicht – „nur Hühnersuppe und Wiederholungen von ,I Love Lucy‘“, eine US-Sitcom aus den 50er-Jahren.
Schon zuvor Konzerte verschoben
Im Zuge der Erkrankung hatte Manilow mehrere für Jänner geplante Konzerte verschoben, an seinen Auftritten im Februar aber zunächst festgehalten. Von Ende Februar bis Ende April steht eine Tour durch mehrere US-Bundesstaaten an.
