Samira: „Du hast ihm die offenen Beine angeboten“

Daraufhin wurde Eva sauer: „Aber nicht wegen mir oder anderen, sondern wegen ihm oder den beiden zusammen. Es war ihre Ehe, nicht meine. Ich habe dazu beigetragen, dass er fremdgegangen ist, aber ich bin nicht der Grund, warum die sich getrennt haben. Das liegt bei den beiden. Warum sieht das keiner? Warum bin ich das Arschloch? Es gibt auch Menschen, die sagen: ,Eva, du musst dich gar nicht entschuldigen.‘ Mich interessiert das Thema gar nicht. Ich habe viel mehr zu bieten und zu erzählen als das. Das interessiert mich nicht. Das ist peinlich. Und irgendwann reicht es auch.“