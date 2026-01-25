Samira: „Du hast ihm die offenen Beine angeboten“

Große Abrechnung im Dschungelcamp: An Tag drei konfrontierte Samira Yavuz Eva Benetatou mit der Affäre mit ihrem Ex Serkan. Und dabei ging es zeitweise ordentlich unter die Gürtellinie ...
Es war wohl die Konfrontation, auf die echte Reality-TV-Stars seit Tagen warten. Denn am Sonntag bat Samira erstmals Eva zum Gespräch. Und schon als Samira neben Eva Platz nahm, merkte man: Hier lag richtig viel Spannung in der Luft.
„... welche Stellung ihm am besten gefällt?“
Ohne Umschweife legte Samira dann auch schon los: „Ich finde es schade, dass du nicht auf mich zugekommen bist.“ Eva stellte daraufhin resolut klar, dass sie es nicht einsehe, den ersten Schritt machen zu müssen.
Das ließ die betrogene Zweifachmama Samira nicht gelten und holte zum Gegenschlag aus: „Wir werden keine Freunde mehr, aber was ich nicht verstehe: Warum hast du mir ein offenes Ohr angeboten? Soll ich dir mal vorlesen, was du mir geschickt hast?“
Schwupps, holte sie ihr Kissen mit der aufgedruckten Instagram-Nachricht von Eva hervor, und zitierte diese auch schon. Sichtlich erregt schimpfte sie danach auf Eva ein: „Du hast ihm die offenen Beine angeboten und für mich gibt es danach dann die offenen Ohren? Welchen Ratschlag hättest du mir geben können? Was genau – welche Stellung ihm am besten gefällt? Deine Nachricht ist unfassbar dreist! Warum schreibst du mir so eine Scheiße? Schämst du dich nicht? Du bist ein Teil, der meine Ehe zerstört hat.“
„Verarsch‘ mich nicht“
Nach dieser Standpauke nickte Eva nur und sagte leise: „Klar ist das unangenehm.“ Und schon ging‘s munter weiter mit Samiras Standpauke – bis Eva schließlich einräumte: „Ich gebe zu, ich hätte mich eher bei dir melden müssen. Das ist richtig und ich hätte nicht auf Serkan hören sollen. Aber ich habe mich nicht getraut.“ Es tue ihr leid, seufzte Eva.
Doch die späte Einsicht stieß bei Samira auf taube Ohren: „Ich kann dir das null abnehmen, das kam von dir so was von viel zu spät. Deine Entschuldigung ist nicht echt. Du hast neun Monate gebraucht, dich zu entschuldigen. Ich werde jetzt echt sauer, verarsch‘ mich nicht. Lassen wir es jetzt so stehen. Das wird sich nie mehr klären in unserem Leben.“
Eva ist unschuldig
Bei der Nachtwache sprach Patrick Eva noch mal auf die Diskussion mit Samira an. Er findet auch, Eva hätte das Fremdgehen nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur mit Samira direkt klären müssen. „Sie glaubt, dass du aus der Sache noch irgendwie Profit schlagen wolltest. Schlussendlich ist ihre Familie jetzt kaputt“, so Patrick.
Daraufhin wurde Eva sauer: „Aber nicht wegen mir oder anderen, sondern wegen ihm oder den beiden zusammen. Es war ihre Ehe, nicht meine. Ich habe dazu beigetragen, dass er fremdgegangen ist, aber ich bin nicht der Grund, warum die sich getrennt haben. Das liegt bei den beiden. Warum sieht das keiner? Warum bin ich das Arschloch? Es gibt auch Menschen, die sagen: ,Eva, du musst dich gar nicht entschuldigen.‘ Mich interessiert das Thema gar nicht. Ich habe viel mehr zu bieten und zu erzählen als das. Das interessiert mich nicht. Das ist peinlich. Und irgendwann reicht es auch.“
„Das ist das Einzige, was für Eva zählt“
„Es war wie Live-Kino“, zog Ariel nach der Diskussion von Eva und Samira Bilanz im Dschungeltelefon. „Wie ein Theater. Wenn ich dieses Theaterstück zusammenfassen würde, dann wäre es ,Die Betrogene und der Clown‘.“
Und gegenüber Samira wetterte die 22-jährige Schweizerin gegen Eva: „Es zeigt ja ihre Schwäche, wenn sie nicht auf dich zukommt und sich von selbst nicht aufrecht entschuldigt! Sie hat sich rausgeredet und das machen nur Leute, die gar keine Einsicht haben. Ohne Einsicht kann man eine Entschuldigung nicht ernst nehmen.“
Damit traf sie genau Samiras Nerv: „Da ist kein Gewissen. Das muss ihr jetzt leidtun, weil es ganz Deutschland sieht. Aber es ist nicht ernst. Das ist lächerlich.“ Und Ariel hatte noch eine weitere Theorie: „Eva entschuldigt sich nicht richtig, weil sie diese Story noch gerne weiterziehen würde. Dieses Thema abschließen ist, glaube ich, ihre größte Angst, weil sie dann nicht mehr im Gespräch ist. Und das ist das Einzige, was für Eva zählt.“
Ariel brach Prüfung ab
Apropos Ariel: Die musste auch am Sonntag wieder zur Dschungelprüfung antreten. Doch auch dieses Mal ging das Gejammere schon vor dem Start der Prüfung los. „Ich habe Angst! Kann mir etwas passieren oder mich beißen?“, wimmerte die Influencerin.
Jan und Sonja versuchten noch, ihr Mut zuzusprechen, dann lief auch schon die Zeit. Aber nicht lange, dann war auch schon das nächste Prüfungsdebakel perfekt. Denn Ariel schrie: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Null Sterne, kein Essen für die Camper!
Doch auch nach dem Ende der Prüfung kam Ariel nicht zur Ruhe. Hysterisch schrie sie weiter, während noch immer Schaben an ihr entlang krabbelten. Das nächste Prüfungsdebakel: Ariel bringt null von zwölf Sternen ins Camp und besiegelt damit erneut das karge Essen für alle.
