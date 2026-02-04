Kate enthüllt: Familienzuwachs bei den Waleses!

Dieser Termin war eindeutig nach Kates Geschmack! Die Prinzessin von Wales besuchte Anfang der Woche zwei Textilbetriebe im Westen von Wales. Und ließ sich nicht nur zu einer kleinen Kuscheleinheit hinreißen, sondern enthüllte auch, dass es bei ihnen daheim Familienzuwachs gibt!
Wer die Ehefrau von Prinz William so in Begeisterung versetzte? Beim Jeans-Hersteller Hiut Denim in Cardigan traf die 44-Jährige auf einen besonders flauschigen „Fan“. Denn Hund „Barney“ war ganz begeistert vom royalen Besuch und freute sich sehr darüber, von Kate ausgiebig gekrault zu werden.
„Wir haben einen kleinen Welpen“
Und auch Kate schien ganz hin und weg von dem schwarzen Cocker Spaniel. Kein Wunder, hat die Prinzessin von Wales zu dieser Rasse ja eine besondere Verbindung, wie Kate im Gespräch mit den Mitarbeitern verriet. „Wir haben dieselbe Hunderasse.“
Und dann ließ sich die Dreifach-Mama auch noch ein süßes Geheimnis entlocken: „Wir haben einen kleinen Welpen, er ist erst acht Monate alt, und ,Orla‘ ist fünf.“
Kate und William sowie ihre Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) gelten als echte Tierfreunde. Hündin „Orla“ lebt seit 2020 bei der Familie, die erst kürzlich in die Forest Lodge in Windsor umgezogen ist. Sie war ein Geschenk von Kates Bruder James Middleton, nachdem der erste Familienhund „Lupo“ 2020 verstorben war.
Tierischer Nachwuchs
Schon im letzten Jahr sorgten Kate und William für tierische Neuigkeiten. Denn „Orla“ hatte Welpen zur Welt gebracht, wie das Thronfolgerpaar mit einem Foto, das sie anlässlich des Geburtstages von William veröffentlicht hatten, bestätigten.
Ob das neue, vierbeinige Familienmitglied aus „Orlas“ Wurf stammt, das verriet Kate indes nicht. Aber schon im letzten Jahr wurde spekuliert, dass die Waleses wohl einen der kleinen Cocker Spaniels behalten werden.
Kate engagiert sich für britische Textilindustrie
Prinzessin Kate engagiert sich bereits seit Monaten intensiv für die britische Textilindustrie. So besuchte sie im Jänner etwa gemeinsam mit Prinz William eine Fabrik in Schottland und versuchte sich dort daran, das berühmte Tartan-Muster zu weben.
Mit ihren Besuchen möchte die Prinzessin von Wales die Handwerkskunst, Kreativität und das kulturelle Erbe der britischen Textilhersteller hervorheben.
