ÖFB-Legionäre kennen jetzt ihren neuen Trainer

Die Bremer hatten sich am Wochenende nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach von Steffen getrennt. Seit zehn Ligaspielen ist das Team sieglos. Der Vorsprung auf die Mainzer auf dem Relegationsplatz ist auf einen Punkt zusammengeschrumpft. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden“, sagte Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz. Zuvor hatten die geplanten Verpflichtungen von Bo Henriksen und Bo Svensson nicht geklappt.