Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Abstiegskampf

ÖFB-Legionäre kennen jetzt ihren neuen Trainer

Deutsche Bundesliga
04.02.2026 13:10
Marco Friedl (Mitte) und seine Teamkollegen kennen nun ihren neuen Trainer.
Marco Friedl (Mitte) und seine Teamkollegen kennen nun ihren neuen Trainer.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Werder Bremen hat Daniel Thioune als neuen Trainer verpflichtet. Der Tabellen-15. der deutschen Fußball-Bundesliga und Arbeitgeber der ÖFB-Kicker Marco Friedl, Marco Grüll, Romano Schmid und Maximilian Wöber vermeldete bei der Suche nach einem Nachfolger von Horst Steffen erst im dritten Anlauf einen Erfolg. Die Vertragsdauer von Thioune wurde nicht kommuniziert. Zu seiner Premiere kommt der 51-Jährige am Samstag (15.30 Uhr) beim Gastspiel beim SC Freiburg.

0 Kommentare

Die Bremer hatten sich am Wochenende nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach von Steffen getrennt. Seit zehn Ligaspielen ist das Team sieglos. Der Vorsprung auf die Mainzer auf dem Relegationsplatz ist auf einen Punkt zusammengeschrumpft. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden“, sagte Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz. Zuvor hatten die geplanten Verpflichtungen von Bo Henriksen und Bo Svensson nicht geklappt.

Thioune war im Oktober vergangenen Jahres bei Fortuna Düsseldorf freigestellt worden. Dass er eine Mannschaft im Abstiegskampf retten kann, hat er 2022 in Düsseldorf gezeigt. Im Februar übernahm Thioune den Traditionsclub auf Platz 15, beendete die Saison im gesicherten Mittelfeld. Zuvor war er auch beim Hamburger SV und dem VfL Osnabrück beschäftigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.687 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
168.691 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.663 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Deutsche Bundesliga
Für Abstiegskampf
ÖFB-Legionäre kennen jetzt ihren neuen Trainer
Neuer Personal-Knall
Schicker trägt bei TSG nun besondere Verantwortung
Ausgerechnet vor WM
Wegen Neuzugang: ÖFB-Kicker zittern um Stammplatz
Vor Duell gegen Ilzer
Verletzung im Training! Sorgen um Bayern-Kicker
Profi vor Verlängerung
Bayern-Wirrwarr: „Seine Berater wollten viel Geld“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf