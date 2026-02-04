ÖFB-Legionäre kennen jetzt ihren neuen Trainer

Werder Bremen hat Daniel Thioune als neuen Trainer verpflichtet. Der Tabellen-15. der deutschen Fußball-Bundesliga und Arbeitgeber der ÖFB-Kicker Marco Friedl, Marco Grüll, Romano Schmid und Maximilian Wöber vermeldete bei der Suche nach einem Nachfolger von Horst Steffen erst im dritten Anlauf einen Erfolg. Die Vertragsdauer von Thioune wurde nicht kommuniziert. Zu seiner Premiere kommt der 51-Jährige am Samstag (15.30 Uhr) beim Gastspiel beim SC Freiburg.
Die Bremer hatten sich am Wochenende nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach von Steffen getrennt. Seit zehn Ligaspielen ist das Team sieglos. Der Vorsprung auf die Mainzer auf dem Relegationsplatz ist auf einen Punkt zusammengeschrumpft. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden“, sagte Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz. Zuvor hatten die geplanten Verpflichtungen von Bo Henriksen und Bo Svensson nicht geklappt.
Thioune war im Oktober vergangenen Jahres bei Fortuna Düsseldorf freigestellt worden. Dass er eine Mannschaft im Abstiegskampf retten kann, hat er 2022 in Düsseldorf gezeigt. Im Februar übernahm Thioune den Traditionsclub auf Platz 15, beendete die Saison im gesicherten Mittelfeld. Zuvor war er auch beim Hamburger SV und dem VfL Osnabrück beschäftigt.
