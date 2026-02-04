Opfer bewusstlos getreten – zwei Täter in Haft

Ein lauer Herbstabend am 22. September endete für einen Rumänen mit Tritten gegen den Kopf und einer geraubten Geldtasche: Der 33-Jährige wurde in Schallmoos brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Monate später fassten Ermittler zwei Verdächtige – ein Handyvideo einer Zeugin brachte die Spur ins Rollen.
Der brutale Raubüberfall vom 22. September 2025 im Salzburger Stadtteil Schallmoos ist aufgeklärt. Zwei Verdächtige, ein 36-jähriger Rumäne und ein 40-jähriger Italiener, sollen einen 33-jährigen Rumänen zu Boden gestoßen und mehrmals mit Füßen auf ihn eingetreten haben, bis er bewusstlos war.
Geldtasche geraubt
Während das Opfer am Boden lag, raubten sie laut Polizei seine Geldtasche, nahmen Bargeld und Bankomatkarte an sich und flüchteten. Eine Zeugin rief den Notruf und filmte den Angriff – diese Aufnahmen lieferten die ersten konkreten Hinweise auf das Duo.
Nach monatelangen Ermittlungen fassten die Kriminalisten Ende Dezember den 36-Jährigen, am 3. Februar wurde auch der 40-jährige Täter überführt und verhaftet. Beide sitzen in der Justizanstalt und sind laut Polizei teilgeständig.
