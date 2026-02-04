Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Video überführt Duo

Opfer bewusstlos getreten – zwei Täter in Haft

Salzburg
04.02.2026 13:28
Die beiden Täter sitzen vorerst hinter Gittern.
Die beiden Täter sitzen vorerst hinter Gittern.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein lauer Herbstabend am 22. September endete für einen Rumänen mit Tritten gegen den Kopf und einer geraubten Geldtasche: Der 33-Jährige wurde in Schallmoos brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Monate später fassten Ermittler zwei Verdächtige – ein Handyvideo einer Zeugin brachte die Spur ins Rollen.

0 Kommentare

Der brutale Raubüberfall vom 22. September 2025 im Salzburger Stadtteil Schallmoos ist aufgeklärt. Zwei Verdächtige, ein 36-jähriger Rumäne und ein 40-jähriger Italiener, sollen einen 33-jährigen Rumänen zu Boden gestoßen und mehrmals mit Füßen auf ihn eingetreten haben, bis er bewusstlos war.

Geldtasche geraubt
Während das Opfer am Boden lag, raubten sie laut Polizei seine Geldtasche, nahmen Bargeld und Bankomatkarte an sich und flüchteten. Eine Zeugin rief den Notruf und filmte den Angriff – diese Aufnahmen lieferten die ersten konkreten Hinweise auf das Duo.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Nach Messerangriff
Polizei nahm Mann (41) in seiner Wohnung fest
04.02.2026
Kran musste her
40-Tonnen-Gefährt hielt Feuerwehr in Muhr auf Trab
04.02.2026

Nach monatelangen Ermittlungen fassten die Kriminalisten Ende Dezember den 36-Jährigen, am 3. Februar wurde auch der 40-jährige Täter überführt und verhaftet. Beide sitzen in der Justizanstalt und sind laut Polizei teilgeständig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.687 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
168.691 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.663 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf