Opfer bewusstlos getreten – zwei Täter in Haft

Geldtasche geraubt

Während das Opfer am Boden lag, raubten sie laut Polizei seine Geldtasche, nahmen Bargeld und Bankomatkarte an sich und flüchteten. Eine Zeugin rief den Notruf und filmte den Angriff – diese Aufnahmen lieferten die ersten konkreten Hinweise auf das Duo.