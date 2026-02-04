Vorteilswelt
Urlauber (32) entlarvt

Attacke beim Après-Ski: Brutalo-Schläger gefasst!

Tirol
04.02.2026 14:00
In einem Lokal in Westendorf war es zu der Auseinandersetzung gekommen (Symbolbild).
In einem Lokal in Westendorf war es zu der Auseinandersetzung gekommen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Eine ganze Welle der Gewalt beim Après-Ski schwappte zuletzt über einige Tiroler Wintersporthochburgen. Nahezu kein Tag verging ohne Attacke. In Westendorf im Bezirk Kitzbühel etwa wurden am Sonntag gleich zwei Niederländer brutal niedergeschlagen und verletzt. Jetzt konnte die Polizei einen Verdächtigen entlarven – es ist ein Landsmann!

Zu der Après-Ski-Eskalation war es am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, gekommen. Im Zuge eines Streits wurde zunächst ein 29-jähriger Urlauber aus den Niederlanden verprügelt. Als der Mann bereits am Boden lag, wurde auf ihn noch mit den Füßen eingetreten. Das Opfer erlitt durch den Angriff Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden.

Weitere Eskalation wegen Foto
Doch damit nicht genug: Ein anderer Niederländer – ebenfalls 29 Jahre alt – hatte während des Angriffs ein Foto von einem der unbekannten Täter gemacht. „Aufgrund dieses angefertigten Fotos kam es gegen 22.55 Uhr wiederum zu einer Auseinandersetzung“, schilderte die Polizei damals.

Zitat Icon

Im Zuge der Ermittlungen und nach Auswertung von Videoaufnahmen stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um einen Täter gehandelt hat.

Die Polizei auf „Krone“-Nachfrage

Auch dieser Niederländer wurde zu Boden gerissen und mit Faustschlägen attackiert. Das Opfer konnte sich aus den Fängen der Angreifer befreien und flüchten. Der Mann erlitt ebenfalls Verletzungen, verweigerte aber eine medizinische Versorgung.

Es war doch nur ein Angreifer
Ursprünglich war die Polizei davon ausgegangen, dass es sich um zwei Angreifer gehandelt hatte. „Im Zuge der Ermittlungen und nach Auswertung von Videoaufnahmen stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um einen Täter gehandelt hat“, hieß es von der Polizei auf „Krone“-Nachfrage.

Am Dienstag konnte die Exekutive aufgrund eines Hinweises und eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen schließlich einen Tatverdächtigen ausforschen. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 32-jährigen Niederländer. „Der Mann zeigte sich geständig und wurde einvernommen“, schildern die Ermittler. Entsprechende Anzeigen folgen. Vom Niederländer sei inzwischen eine Sicherheitsleistung eingehoben worden. 

Tirol

