Attacke beim Après-Ski: Brutalo-Schläger gefasst!

Eine ganze Welle der Gewalt beim Après-Ski schwappte zuletzt über einige Tiroler Wintersporthochburgen. Nahezu kein Tag verging ohne Attacke. In Westendorf im Bezirk Kitzbühel etwa wurden am Sonntag gleich zwei Niederländer brutal niedergeschlagen und verletzt. Jetzt konnte die Polizei einen Verdächtigen entlarven – es ist ein Landsmann!
Zu der Après-Ski-Eskalation war es am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, gekommen. Im Zuge eines Streits wurde zunächst ein 29-jähriger Urlauber aus den Niederlanden verprügelt. Als der Mann bereits am Boden lag, wurde auf ihn noch mit den Füßen eingetreten. Das Opfer erlitt durch den Angriff Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden.
Weitere Eskalation wegen Foto
Doch damit nicht genug: Ein anderer Niederländer – ebenfalls 29 Jahre alt – hatte während des Angriffs ein Foto von einem der unbekannten Täter gemacht. „Aufgrund dieses angefertigten Fotos kam es gegen 22.55 Uhr wiederum zu einer Auseinandersetzung“, schilderte die Polizei damals.
Im Zuge der Ermittlungen und nach Auswertung von Videoaufnahmen stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um einen Täter gehandelt hat.
Die Polizei auf „Krone“-Nachfrage
Auch dieser Niederländer wurde zu Boden gerissen und mit Faustschlägen attackiert. Das Opfer konnte sich aus den Fängen der Angreifer befreien und flüchten. Der Mann erlitt ebenfalls Verletzungen, verweigerte aber eine medizinische Versorgung.
Es war doch nur ein Angreifer
Ursprünglich war die Polizei davon ausgegangen, dass es sich um zwei Angreifer gehandelt hatte. „Im Zuge der Ermittlungen und nach Auswertung von Videoaufnahmen stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um einen Täter gehandelt hat“, hieß es von der Polizei auf „Krone“-Nachfrage.
Am Dienstag konnte die Exekutive aufgrund eines Hinweises und eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen schließlich einen Tatverdächtigen ausforschen. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 32-jährigen Niederländer. „Der Mann zeigte sich geständig und wurde einvernommen“, schildern die Ermittler. Entsprechende Anzeigen folgen. Vom Niederländer sei inzwischen eine Sicherheitsleistung eingehoben worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.