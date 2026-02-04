Attacke beim Après-Ski: Brutalo-Schläger gefasst!

Zu der Après-Ski-Eskalation war es am Sonntagabend, kurz vor 23 Uhr, gekommen. Im Zuge eines Streits wurde zunächst ein 29-jähriger Urlauber aus den Niederlanden verprügelt. Als der Mann bereits am Boden lag, wurde auf ihn noch mit den Füßen eingetreten. Das Opfer erlitt durch den Angriff Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden.