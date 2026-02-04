„War nicht so witzig!“ Schrecksekunde für ÖSV-Ass

ÖSV-Athlet Raphael Haaser hat im ersten Olympia-Abfahrtstraining für eine Schrecksekunde gesorgt. Im oberen Teil der Stelvio verschlägt es dem Riesentorlauf-Weltmeister die Skier. Doch ein Sturz bleibt glücklicherweise aus.
„Ich bin über die zweite Welle reingesprungen und dann hat es mir die Skier verschnitten“, analysiert Haaser nach dem Training im Interview mit dem ORF. Es war ein Schreckmoment im ersten Training für die Olympia-Abfahrt am Samstag, der glücklicherweise ohne Folgen blieb.
Bereit für Samstag
Denn der ÖSV-Athlet konnte sich akrobatisch retten und anschließend das Rennen bis zum Schluss fortsetzen. „Das war nicht ganz so witzig“, zeigt sich Haaser anschließend aber noch von der Szene bewegt. Anschließend habe er das Tempo etwas herausgenommen und sei mehr auf Sicherheit bedacht gewesen.
„Ich wollte nichts unnötig riskieren“, so Haaser, der betont, dass auf der Piste sicherlich noch ein paar Sachen zu richten seien, aber das „wird sich bis Samstag sicher sehr gut entwickeln.“
