„War nicht so witzig!“ Schrecksekunde für ÖSV-Ass

Bereit für Samstag

Denn der ÖSV-Athlet konnte sich akrobatisch retten und anschließend das Rennen bis zum Schluss fortsetzen. „Das war nicht ganz so witzig“, zeigt sich Haaser anschließend aber noch von der Szene bewegt. Anschließend habe er das Tempo etwas herausgenommen und sei mehr auf Sicherheit bedacht gewesen.