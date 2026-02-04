Land prüft strengere Regeln für Buchungsplattform

Genaue Zahlen fehlen

Konkrete Zahlen blieb Achleitner schuldig, da „es sich bei Airbnb um keine gesetzlich definierte Wohnungskategorie handelt, sondern um eine Buchungsplattform und daher in meinem Zuständigkeitsbereich keine Daten über die Anzahl der Unterkünfte vorliegen.“ Was das Einheben der Tourismusabgabe betrifft, sieht er die Gemeinden in der Pflicht. „Die Abgabenbehörde ist der Bürgermeister, dieser hat die Abgabe von den Unterkunftgebern einzuheben“, so Achleitner.