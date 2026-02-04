Norweger verletzt sich im ersten Abfahrtstraining

Der Olympia-Traum von Fredrik Möller endet wohl im ersten Abfahrtstraining. Der Norweger ist am Mittwoch im Mittelabschnitt gestürzt und musste anschließend mit dem Helikopter abtransportiert werden.
In einer Kurve rutscht Möller weg und kommt schließlich zu Sturz. Zunächst richtete sich der Norweger wieder auf, doch er blieb schließlich nach vorn gebeugt stehen und griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Schulter. Dabei ließ er einen Arm hängen.
Anschließend musste der Pechvogel auf der Strecke behandelt und schließlich mit dem Helikopter abtransportiert werden. Es ist zu befürchten, dass der Olympia-Traum des 25-Jährigen geplatzt ist.
