Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlimme Szenen

Norweger verletzt sich im ersten Abfahrtstraining

Olympia
04.02.2026 12:52
Fredrik Möller musste mit dem Helikopter abtransportiert werden!
Fredrik Möller musste mit dem Helikopter abtransportiert werden!(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Olympia-Traum von Fredrik Möller endet wohl im ersten Abfahrtstraining. Der Norweger ist am Mittwoch im Mittelabschnitt gestürzt und musste anschließend mit dem Helikopter abtransportiert werden. 

0 Kommentare

In einer Kurve rutscht Möller weg und kommt schließlich zu Sturz. Zunächst richtete sich der Norweger wieder auf, doch er blieb schließlich nach vorn gebeugt stehen und griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Schulter. Dabei ließ er einen Arm hängen. 

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr zeigt eine gute erste Trainingsfahrt.
Abfahrtstraining
US-Ski-Ass in Olympia-Form! Kriechmayr gut dabei
04.02.2026
Das sah nicht gut aus!
Schlimmer Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden
18.12.2025

Anschließend musste der Pechvogel auf der Strecke behandelt und schließlich mit dem Helikopter abtransportiert werden. Es ist zu befürchten, dass der Olympia-Traum des 25-Jährigen geplatzt ist. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Olympia
Schlimme Szenen
Norweger verletzt sich im ersten Abfahrtstraining
Abfahrtstraining
US-Ski-Ass in Olympia-Form! Kriechmayr gut dabei
Krone Plus Logo
Bei den Winterspielen
Diese Powerfrauen lassen Österreichs Fans träumen
Kurz vor Eröffnung!
Schneefälle in den Olympia-Regionen erwartet
Italiener berichten
Zwei Ski-Ikonen werden Olympisches Feuer entzünden
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine