Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2% Inflation, aber:

Erneut Preishammer bei Kaffee und Schokolade

Wirtschaft
04.02.2026 12:59
Wird zunehmend zum Luxus: ein Stück Schokoladentorte zum Bohnenkaffee
Wird zunehmend zum Luxus: ein Stück Schokoladentorte zum Bohnenkaffee(Bild: Uuganbayar - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Konsumenten müssen für ihren Einkauf erneut tiefer ins Geldbörsel greifen als noch im Dezember 2024. Die ohnehin schon teureren Markenlebensmittel und Markendrogeriewaren kosten bis zu 39 Prozent mehr - einzelne Preise zogen sogar stark an. 

0 Kommentare

Konkret zeigt der AK Preismonitor*: Die Preise für einen Einkaufskorb mit 31 Markenlebensmitteln stiegen zwischen Dezember 2024 und Dezember 2025 um 4,4 Prozent an.

  • Kostete der Einkaufskorb im Dezember 2024 noch durchschnittlich knapp 181 Euro, so waren es im Dezember 2025 schon mehr als 188 Euro. 
  • Ein Einkaufskorb mit 100 Marken-Drogerieprodukten machte im Dezember 2024 rund 485 Euro aus, ein Jahr später zahlten Konsumenten für dieselben Produkte rund 500 Euro – das ist ein Plus von 3,2 Prozent.
(Bild: AK Preismonitor)
  • Die Kosten für Vollmilchschokolade (100g) haben sich etwa von 1,59 auf 2,21 erhöht, das ist eine Preissteigerung von 39 Prozent. Ein Kilogramm gemahlener Bohnenkaffee schlägt mit 25,98 Euro zu Buche, im Jahr 2024 waren es 19,98 Euro. Preissteigerungen von zehn bis 18 Prozent gab es auch bei Feinkristallzucker, Freilandeiern und Sonnenblumenöl.
  • Bei Drogerieartikeln legten vor allem Deo (Nivea),  Handcreme (Atrix), Gesichtsreinigungs- und Duschprodukte (Nivea) und Zahncreme (Elmex) zu.
Lesen Sie auch:
Die Eigenmarken von Discountern und Supermärkten werden günstiger – ziehen auch Manner, Ferrero ...
Ergiebige Kakaoernte
Naschkatzen atmen auf: Schokolade wird billiger
04.02.2026
„Trendwende geschafft“
Inflation erreicht endlich wieder normales Niveau
04.02.2026

Olivenöl und Orangensaft billiger
Bei ohnehin schon teureren Markenlebensmitteln und Drogerieartikeln gab es aber auch einige Verbilligungen, wiederum andere blieben preislich stabil. Einige Beispiele für Verbilligungen: Olivenöl (minus 13 Prozent), Orangensaft (minus zwölf Prozent), Fit me Make-up liquid von Maybelline (minus rund 19 Prozent). Etwa gleich blieben die Preise etwa bei Reis, Spaghetti und Glasreiniger (Frosch).

*Die AK erhob die Preise von 31 Marken-Lebensmitteln am 9. Dezember 2025 in den Onlineshops von Billa und Interspar sowie 100 Marken-Drogeriewaren zwischen 10. und 11. Dezember in den Onlineshops von Billa, Interspar, Bipa, DM und Müller. Die AK verglich alle Preise mit den Vorjahreswerten vom Dezember 2024.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.687 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
168.691 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.663 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Wirtschaft
Weitere Produkte
Toxin in Babynahrung: Nestlé weitet Rückruf aus
Airbnb im Fokus
Land prüft strengere Regeln für Buchungsplattform
2% Inflation, aber:
Erneut Preishammer bei Kaffee und Schokolade
„Trendwende geschafft“
Inflation erreicht endlich wieder normales Niveau
Krone Plus Logo
Bankerin warnt:
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf