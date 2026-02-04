Erneut Preishammer bei Kaffee und Schokolade

Konsumenten müssen für ihren Einkauf erneut tiefer ins Geldbörsel greifen als noch im Dezember 2024. Die ohnehin schon teureren Markenlebensmittel und Markendrogeriewaren kosten bis zu 39 Prozent mehr - einzelne Preise zogen sogar stark an.
Konkret zeigt der AK Preismonitor*: Die Preise für einen Einkaufskorb mit 31 Markenlebensmitteln stiegen zwischen Dezember 2024 und Dezember 2025 um 4,4 Prozent an.
Olivenöl und Orangensaft billiger
Bei ohnehin schon teureren Markenlebensmitteln und Drogerieartikeln gab es aber auch einige Verbilligungen, wiederum andere blieben preislich stabil. Einige Beispiele für Verbilligungen: Olivenöl (minus 13 Prozent), Orangensaft (minus zwölf Prozent), Fit me Make-up liquid von Maybelline (minus rund 19 Prozent). Etwa gleich blieben die Preise etwa bei Reis, Spaghetti und Glasreiniger (Frosch).
*Die AK erhob die Preise von 31 Marken-Lebensmitteln am 9. Dezember 2025 in den Onlineshops von Billa und Interspar sowie 100 Marken-Drogeriewaren zwischen 10. und 11. Dezember in den Onlineshops von Billa, Interspar, Bipa, DM und Müller. Die AK verglich alle Preise mit den Vorjahreswerten vom Dezember 2024.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.