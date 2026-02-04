Erneut Preishammer bei Kaffee und Schokolade

Olivenöl und Orangensaft billiger

Bei ohnehin schon teureren Markenlebensmitteln und Drogerieartikeln gab es aber auch einige Verbilligungen, wiederum andere blieben preislich stabil. Einige Beispiele für Verbilligungen: Olivenöl (minus 13 Prozent), Orangensaft (minus zwölf Prozent), Fit me Make-up liquid von Maybelline (minus rund 19 Prozent). Etwa gleich blieben die Preise etwa bei Reis, Spaghetti und Glasreiniger (Frosch).