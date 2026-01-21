Vorteilswelt
Nimm das, William!

Prinzessin Kate ist eine wahre Curling-Queen

Royals
21.01.2026 12:17
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Prinzessin Kate und Prinz William haben sich beim Besuch in Schottland ein außergewöhnliches Duell auf dem Eis geliefert. Der britische Thronfolger und seine Gattin versuchten sich nämlich im Curling. Wer da wohl als Sieger hervorging?

0 Kommentare

Dass selbst bei einem vollen royalen Terminkalender der Spaß nicht zu kurz kommt, das bewies das Thronfolgerpaar am Dienstag. Da besuchten Kate und William nämlich die National Curling Academy in Stirling, wo sie sich mit jenen Sportlern trafen, die sich für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele im Februar und März vorbereiten.

Mordshetz auf dem Eis
Und weil sich die beiden Royals nur selten vor einer Herausforderung drücken, wagten sich Kate und William natürlich auch an diesem Nachmittag selbst aufs Eis. Und lieferten sich gleich mal ein Curling-Duell. 

Die ersten Versuche von Prinzessin Kate beim Curling fielen noch etwas wackelig aus.
Die ersten Versuche von Prinzessin Kate beim Curling fielen noch etwas wackelig aus.(Bild: AFP/RUSSELL CHEYNE)
Doch schnell hatte die 44-Jährige den Dreh raus.
Doch schnell hatte die 44-Jährige den Dreh raus.(Bild: AP/Russell Cheyne)
Und durfte sich über ihre Erfolge auf dem Eis freuen.
Und durfte sich über ihre Erfolge auf dem Eis freuen.(Bild: AFP/RUSSELL CHEYNE)

Selbstverständlich nicht ohne prominente Unterstützung. Denn Olympiasiegerin Jen Dodds und Weltmeister Bruce Mouat standen Kate und William mit Rat und Tat zur Seite.

Die ersten Versuche mit dem schweren Curlingstein auf dem rutschigen Untergrund fielen vor allem bei der Prinzessin von Wales noch ein bisschen wackelig aus. Dennoch hatte Kate beim Wettbewerb sichtlich eine Mordshetz!

Auch Prinz William hatte beim Curling-Duell mit seiner Ehefrau viel Spaß.
Auch Prinz William hatte beim Curling-Duell mit seiner Ehefrau viel Spaß.(Bild: AP/Russell Cheyne)

Kate darf jubeln!
Und freilich war die Freude bei der strahlenden Siegerin dann auch riesengroß: Denn Kate konnte sich tatsächlich gegen ihren Ehemann durchsetzen. Nimm das, William: Deine Gattin ist wahrlich eine wahre Curling-Queen!

Am Ende ging jedoch Kate als Curling-Queen aus dem kleinen, royalen Wettkampf hervor.
Am Ende ging jedoch Kate als Curling-Queen aus dem kleinen, royalen Wettkampf hervor.(Bild: AFP/RUSSELL CHEYNE)

Und William? Der nahm die Niederlage sportlich. Denn bei so einem ausgelassenen Siegerjubel musste selbst der Verlierer schmunzeln.

„Das bedeutet uns sehr viel“
Der kleine royale Wettkampf kam auch bei den Profis gut an. Curling-Star Mouat schwärmte im Gespräch mit dem „Mirror“ schließlich über den Besuch von William und Kate: „Es war wunderbar. Es war wirklich schön, dass sie gekommen sind, um uns Glück zu wünschen. Beide waren sehr nett und wollten Curling spielen.“

Profi Bruce Mouat freute sich sehr über den royalen Besuch.
Profi Bruce Mouat freute sich sehr über den royalen Besuch.(Bild: AFP/RUSSELL CHEYNE)

Vor allem freue er sich aber darüber, dass das royale Paar versprochen habe, ihnen bei den Olympischen Winterspielen die Daumen zu drücken. „Das bedeutet uns sehr viel.“

Lesen Sie auch:
Prinz William dieser Tage beim Besuch einer Farm in Herefordshire. Jetzt wurde bekannt, dass er ...
Fahrverbot für Prinz!
Warum William geliebten E-Roller einmotten musste
20.01.2026
Erster Solo-Termin
Kate im roten Power-Look mit besonderer Bedeutung
16.01.2026

Kate wechselte vom Curling zum Webstuhl
Später standen für Kate und William übrigens noch ein Besuch im Pub und bei der Handweberei Radical Weavers auf dem Programm.

Prinzessin Kate versuchte sich nach dem Curling im Weben des traditionellen schottischen ...
Prinzessin Kate versuchte sich nach dem Curling im Weben des traditionellen schottischen Tartan-Stoffs.(Bild: AP/Lisa Ferguson)

Und da bewies Kate beim Weben des traditionellen Tartan-Musters, dass sie nicht nur auf dem Eis, sondern auch hinter dem Webstuhl eine gute Figur macht.

