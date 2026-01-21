Prinzessin Kate ist eine wahre Curling-Queen

„Das bedeutet uns sehr viel“

Der kleine royale Wettkampf kam auch bei den Profis gut an. Curling-Star Mouat schwärmte im Gespräch mit dem „Mirror“ schließlich über den Besuch von William und Kate: „Es war wunderbar. Es war wirklich schön, dass sie gekommen sind, um uns Glück zu wünschen. Beide waren sehr nett und wollten Curling spielen.“