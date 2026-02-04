Vorteilswelt
04.02.2026 12:51
Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg.(Bild: APA/AFP/JOE KLAMAR)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Der Ex-Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Niessl, wird voraussichtlich bei der nächsten Bundespräsidentenwahl 2028 kandidieren, möchte das Amt gerne aktiver gestalten und mehr Präsenz zeigen. Unsere Frage vom 4. Februar lautet: „Nach Niessl-Vorstoß: Soll der künftige Bundespräsident aktiver sein?“

Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie von der Idee, das Amt des Präsidenten aktiver auszuüben und mehr Präsenz in den Bundesländern zu zeigen, wie es sich Niessl vorstellt? Wünschen auch Sie sich den Präsidenten näher an den Menschen? Welche Themen liegen Ihnen dabei besonders am Herzen? Was halten Sie von der derzeitigen Form, mit der das Amt betrieben wird? 

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Hans Niessl
BurgenlandBundespräsidentenwahlBundespräsident
