Der Ex-Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Niessl, wird voraussichtlich bei der nächsten Bundespräsidentenwahl 2028 kandidieren, möchte das Amt gerne aktiver gestalten und mehr Präsenz zeigen. Unsere Frage vom 4. Februar lautet: „Nach Niessl-Vorstoß: Soll der künftige Bundespräsident aktiver sein?“
Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie von der Idee, das Amt des Präsidenten aktiver auszuüben und mehr Präsenz in den Bundesländern zu zeigen, wie es sich Niessl vorstellt? Wünschen auch Sie sich den Präsidenten näher an den Menschen? Welche Themen liegen Ihnen dabei besonders am Herzen? Was halten Sie von der derzeitigen Form, mit der das Amt betrieben wird?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.